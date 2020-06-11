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Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan yönergeyle, kamu kurum ve kuruluşlarındaki özel güvenlik görevlilerinin üniformaları tek tip oldu
 11 Haziran 2020 11:38
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Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki özel güvenlik görevlileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan yönergeyle tek tip üniformaya geçti.

Bakan Soylu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniformalara İlişkin Yönerge"yi imzaladı. Yönergeyle kamudaki özel güvenlik görevlilerinin giydiği üniformaya ilişkin usul ve esaslar ile katalog belirlendi.

Yazlık-kışlık, iç ve dış mekan gibi farklı kullanımlar dikkate alınarak hazırlanan üniformaların göğüs kısmında, içerisinde Türk bayrağının yer aldığı yeni özel güvenlik logosu, arka kısmında ise "özel güvenlik" ibaresi yer alıyor.

Özel sektöre hizmet sunan özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik birimleri de İçişleri Bakanlığı veya valiliklerden onay alıp yeni üniformalara geçebilecek. Mevcut üniformalar ise 15 Eylül 2021'e kadar kullanılabilecek.

- "Devletin emrinde, milletin hizmetindeyiz"

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette özveriyle görev yaptığını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin beşikten mezara kadar yaşamın her anında yer aldığını belirten Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Sendika olarak mesleğimizin saygınlığını ve özel güvenlik görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak için büyük çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda tek tip üniforma, sendikamızın başlıca talepleri arasındaydı. Bu talebimizin karşılık bulması bizi ziyadesiyle memnun etti. Özel güvenlik görevlilerinin farkındalık ve saygınlığını arttıracak bu adım için İçişleri Bakanımıza tüm özel güvenlik görevlileri adına teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanı Soylu'nun göreve geldiği andan itibaren özel güvenlik görevlilerine yönelik olumlu uygulamaları hayata geçirdiğini de ifade eden Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin her zaman devletin emrinde, milletin hizmetinde olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
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