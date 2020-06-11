Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam!

Özel okullar yeni eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıkladı. İstanbul için ortalama özel okul ücreti 15 bin liradan başlıyor, 100 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.

Özel okul ücreti 15 bin liradan başlıyor, 100 bin liraya kadar çıkıyor

Özel okullar yeni eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıkladı. İstanbul için ortalama özel okul ücreti 15 bin liradan başlıyor, 100 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.



Haberglobal'ın haberine göre Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yaptığı açıklamada, "Bu seneki artış oranlarımız ortalama yüzde 11-12 civarlarında olacak.

Makul bir artış yapıldı. Kiralar artıyor. Çalıştırdığımız insanlar, öğretmenlerimizin maaşlarında illa ki artış olacak. Öğrencilerin okulda olmadığı sürelerdeki yemek ve servis ücretlerin ya iade edeceğiz ya da önümüzdeki senenin ücretlerinden düşeceğiz" dedi