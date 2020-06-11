Koronavirüsü aşısında sonuçlar iyi
|11 Haziran 2020 11:55
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Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Çin'de geliştirilen bir aşının hayvanlar üzerinde denendiğini ve ilk sonuçların umut verici olduğunu uluslararası kamuoyuna aktardı. Uzmanlar, aşının insanlar üzerinde de denenmeye başlandığını açıkladı.
Corona virüsü salgınında toplam vaka sayısı 7.4 milyonu geçerken Çinli bilim insanlarından umut verici bir açıklama geldi. Reuters haber ajansının haberinde, Çin'de geliştirilen corona virüsü aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.
Çinli bilim adamlarının deneyi maymunlar üzerinde denediği aktarılırken, aşının antikor ürettiğini ve herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtildi. Uzmanlar, 1000'den fazla insanın dahil olacağı bir test sürecinin de başladığını aktardı.
HÜCRELERE BULAŞMASINI ENGELLİYOR
BBIBP-CorV isimli aşı ile ilgili bir makaleyi Cell isimli tıp dergisine gönderen Çinli bilim insanları, "Bu aşı yüksek seviyede antikor üreterek virüsün maymunlar, fareler ve tavşanların hücrelerini enfekte etmesinin önüne geçiyor" yorumunu yaptı.
Çin devletine ait olan Çin Devlet Farmakoloji Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen BBIBP-CorV isimli aşı, Çin'de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olarak lanse edildi.
Şu an dünyada 100'den fazla potansiyel Covid-19 aşısı üzerinde çalışmalar devam ediyor. İnsanlar üzerinde denemelere başlayanlar ve aşı yarışında önde olan şirketler, AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve Çin'in CanSino Biologics.
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