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Yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün gözetim uygulamasının kalktığını duyurdu.
 11 Haziran 2020 12:05
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Yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün gözetim uygulamasının kalktığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler normalleşme adımlarıyla birlikte kaldırılıyor. Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden karayolu ile Türkiye'ye gelen yurt dışındaki Türklerin kullandığı transit geçişler açılırken vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat yapmaları için de birtakım çalışmalar hayata geçiriliyor. YTB Başkanı Abdullah Eren, geçtiğimiz günlerde Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmuş, gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların geçişlerini kolaylaştıracak çalışmaların yapılacağını belirtmişti. Eren, ayrıca vatandaşların izin sürelerini kısmayacak bir çalışma modelinin de başlayacağına dikkat çekmişti. Abdullah Eren son olarak 14 gün evde gözetim uygulamasının kalktığını açıkladı.

YTB Başkanı Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş-gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat yapmalarını sağlamak için YTB tarafından başlatılan Sıla Yolu Projesi'nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini de ifade etti. YTB olarak memleket yoluna düşen vatandaşların yanında olacaklarını dile getiren Abdullah Eren, "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı. Hayırlı olsun. Bu yıl da inşallah yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacak ve geçen yıl hayata geçirdiğimiz Sıla Yolu Projesi'ni yine gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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