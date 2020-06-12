Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü
|12 Haziran 2020 00:05
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Yargıtay kararında, "sanık tarafından bankaya sunulan para çekmeye kendisinin yetkili olduğuna dair belgelerde,. Okulu Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda belirtilen gerçek yetki belgesinde bulunması gerekenlerden farklı olarak, başlık, müşterek imza, evrak sayı numarası gibi unsurların bulunmaması nedeniyle suça konu belgelerin mevcut haliyle aldatıcılık niteliği bulunmadığı" gerekçesiyle mahkumiyeti bozdu.
T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ
Esas : 2017/14144
Karar : 2020/544
Tarih : 22.01.2020
ALDATICILIK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI
GERÇEK YETKİ BELGESİNDEKİ ESAS UNSURLARIN EKSİK OLDUĞU BELGE DÜZENLEMEK
5237 s. TCK204
ÖZET
Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaparken kulübü hesabından sahte belgeler düzenleyerek para çektiğinden bahisle resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında; sanık tarafından bankaya sunulan para çekmeye kendisinin yetkili olduğuna dair belgelerde, ... ... Okulu Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda belirtilen gerçek yetki belgesinde bulunması gerekenlerden farklı olarak, başlık, müşterek imza, evrak sayı numarası gibi unsurların bulunmaması nedeniyle suça konu belgelerin mevcut haliyle aldatıcılık niteliği bulunmadığı anlaşıldığından, yasal unsurları itibariyle oluşmayan "resmi belgede sahtecilik" suçundan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.
Sanık hakkında Uşak ... ... okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaparken... kulübü hesabından sahte belgeler düzenleyerek para çektiğinden bahisle resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında; sanık tarafından bankaya sunulan para çekmeye kendisinin yetkili olduğuna dair belgelerde, ... ... Okulu Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda belirtilen gerçek yetki belgesinde bulunması gerekenlerden farklı olarak, başlık, müşterek imza, evrak sayı numarası gibi unsurların bulunmaması nedeniyle suça konu belgelerin mevcut haliyle aldatıcılık niteliği bulunmadığı anlaşıldığından, yasal unsurları itibariyle oluşmayan "resmi belgede sahtecilik" suçundan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz talebi bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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