Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü

Yargıtay kararında, "sanık tarafından bankaya sunulan para çekmeye kendisinin yetkili olduğuna dair belgelerde,. Okulu Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda belirtilen gerçek yetki belgesinde bulunması gerekenlerden farklı olarak, başlık, müşterek imza, evrak sayı numarası gibi unsurların bulunmaması nedeniyle suça konu belgelerin mevcut haliyle aldatıcılık niteliği bulunmadığı" gerekçesiyle mahkumiyeti bozdu.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2017/14144

Karar : 2020/544

Tarih : 22.01.2020

ALDATICILIK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI

GERÇEK YETKİ BELGESİNDEKİ ESAS UNSURLARIN EKSİK OLDUĞU BELGE DÜZENLEMEK

5237 s. TCK204

ÖZET

Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaparken kulübü hesabından sahte belgeler düzenleyerek para çektiğinden bahisle resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında; sanık tarafından bankaya sunulan para çekmeye kendisinin yetkili olduğuna dair belgelerde, ... ... Okulu Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda belirtilen gerçek yetki belgesinde bulunması gerekenlerden farklı olarak, başlık, müşterek imza, evrak sayı numarası gibi unsurların bulunmaması nedeniyle suça konu belgelerin mevcut haliyle aldatıcılık niteliği bulunmadığı anlaşıldığından, yasal unsurları itibariyle oluşmayan "resmi belgede sahtecilik" suçundan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Sanık hakkında Uşak ... ... okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaparken... kulübü hesabından sahte belgeler düzenleyerek para çektiğinden bahisle resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında; sanık tarafından bankaya sunulan para çekmeye kendisinin yetkili olduğuna dair belgelerde, ... ... Okulu Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda belirtilen gerçek yetki belgesinde bulunması gerekenlerden farklı olarak, başlık, müşterek imza, evrak sayı numarası gibi unsurların bulunmaması nedeniyle suça konu belgelerin mevcut haliyle aldatıcılık niteliği bulunmadığı anlaşıldığından, yasal unsurları itibariyle oluşmayan "resmi belgede sahtecilik" suçundan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz talebi bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.