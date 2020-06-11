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'Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Maskeye ter veya su temas ettiğinde hiçbir anlamı kalmaz, dikkatli olmak gerekiyor. Onun için yazın yanınızda mutlaka yedek maske taşıyın
 11 Haziran 2020 12:12
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'Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, maskeye ter veya su temas ettiğinde özelliğini kaybedeceğini belirterek, "Onun için yazın yanınızda mutlaka yedek maske taşıyın, ıslanınca hemen değiştirin." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yalçın, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini, bunun için tedbirlere uymak gerektiğini söyledi.

Isınan havayla insanların denize, havuza girdiğini anlatan Yalçın, denizlerin yüzmek için güvenli olduğunu ancak sosyal mesafeyi koruyarak yüzmek, çıkınca ıslak kalmamak gerektiğini bildirdi.

Havuzlar için sıkı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şu uyarılarda bulundu:

"Havuza girerken duş alınmalı, ayakta terlik veya başka bir şey bulunmalı, bone takılması gerekiyor. Havuz kenarında insanların ortak kullanacağı malzemeler bulunmamalı. Şezlong aralarında 1,5-2 metre mesafeye dikkat edilmeli. Havuzda, kloru belirli noktada tutmak gerekiyor. Havuzlarda bir kişiye, 5-6 metreküplük alan ayırmak lazım. Havuzun büyüklüğü, yüksekliği ve derinliğine göre bu değişir. Havuzun hacmine göre metrekare hesabı yapılmalı."

- "Spor yaparken maske kullanmayın"

Küçüklerin sosyal mesafeye uymaları zor olacağı için çocuk havuzlarının açılmasında sakınca olabileceğine değinen Yalçın, hastalıklı bir çocuk havuza girdiğinde mesafeyi koruyamayacağı için sorunlar ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Yalçın, salgının bir anda yok olmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Salgın belirli bir süre pik seviyesine çıktıktan sonra düşüyor ama sıfırlanmayacak. Burada önemli olan önlemleri sürdürerek maske takmak, el yıkamak, sosyal mesafeyi korumak. Eğer tedbirlere devam edilmezse yine yükselişe geçer. Hava da ısındı, sıcak havada maske takmak zor olacak. Maskeye ter veya su temas ettiğinde hiçbir anlamı kalmaz, dikkatli olmak gerekiyor. Onun için yazın yanınızda mutlaka yedek maske taşıyın. Islanan maskenizi hemen değiştirin. Spor esnasında maske kullanmayın. Hem terle ıslanır hem de ağır spor yaparken akciğerlerde sıkıntı yaratabilir ancak yürüyüşlerde maske kullanılmalı."
Anadolu Ajansı
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