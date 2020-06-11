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'Türkiye Gerçekleri' ve 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davalarına 'yetkisizlik' kararı

Sosyal medyada "FETÖ propagandası" yaptığı belirtilen Mesut Aykın ve Oktay Yaşar hakkında açılan davalar, İstanbul ve Kocaeli'deki ağır ceza mahkemelerine gönderildi
 11 Haziran 2020 12:16
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'Türkiye Gerçekleri' ve 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davalarına 'yetkisizlik' kararı

Twitter'da "Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı belirtilen Mesut Aykın ve Oktay Yaşar hakkında açılan davalar, yetkisizlikle İstanbul ve Kocaeli'deki ağır ceza mahkemelerine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler Aykın ve Yaşar hakkında 7 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlenerek Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

"Türkiye Gerçekleri" adlı Twitter kullanıcısı Aykın hakkındaki iddianamenin gönderildiği Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul'da başka bir davada daha yargılanan Aykın'ın iddianamesini "yetkisizlik" kararıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianamede, Aykın'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, "Ne kutup safaklarında tanrılasması ilkelligimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi ucsuz bucaksız." ve "Hata zincirleri devam ediyor... TEMMUZ agır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler." şeklinde 15 Temmuz darbe girişimini isaret edip bu girisimi mesru ve gerekli gosteren paylasımlarda bulunduğu belirtilmişti.

"Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcısı Yaşar hakkındaki iddianame ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Yaşar'ın, 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda "Gulen cemaatine yakın 4 isim bagımsız olarak secime giriyor.", "Gulen keske dini cemaat yerine siyasi parti kursaymıs." ve "Fetullah Gulen, gozyaslarını tutamadı." seklinde paylasımlarda bulundugu belirtilmişti.

Şuphelinin paylasımlarının FETO elebaşı Gülen'i magdur, orgut ile elebaşının eylemlerini de mesru gosterme amacını taşıdığı ifade edilmişti.
Anadolu Ajansı
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