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81 ilde 'Huzurlu Sokak' Uygulaması: 935 kişi yakalandı

Türkiye genelinde jandarma ve polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 63 bin 139 iş yeri denetlendi, çeşitli suçlardan aranan 935 kişi yakalandı. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde belirlenen tedbirlere uymayan 80 iş yeri sahibi ve işletmeciye idari işlem uygulandı
 11 Haziran 2020 12:18
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81 ilde 'Huzurlu Sokak' Uygulaması: 935 kişi yakalandı

Ülke genelinde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"nda 63 bin 139 iş yeri denetlendi, 935 aranan şahıs yakalandı, 51 kişi gözaltına alındı, 80 iş yeri sahibi ve işletmecisine ise idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Jandarma ve polisin katılımıyla 49 bin 400 personelden oluşturulan 11 bin 771 karma ekip ve 222 dedektör köpekle gerçekleştirilen uygulamada lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları ile kamuya açık yerlerde maske ve mesafe kuralları ile hijyen ve çalışma saati gibi tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Uygulamada 371 bin 383 kişi kontrol edildi, 935 aranan şahıs yakalandı, 51 kişi de gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 704, sokağa çıkma yasağına tabi olup müsaade edilen saatler dışında sokağa çıkan 18 yaş altı 34 ve 65 yaş üstü 7, diğer suçlardan 434 olmak üzere toplam 1179 kişiye idari, 75 kişiye ise adli olmak üzere toplam 1254 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 148 bin 219 araç kontrol edilerek 5 bin 348 araca idari para cezası uygulandı, 722 araç trafikten men edildi, 18 aranan araç yakalandı.

Uygulamada ayrıca 63 bin 139 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 3, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 17 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 13, diğer suçlardan 47 olmak üzere toplam 80 iş yeri işletmecisine ve sahibine idari işlem uygulandı.

Denetimlerde 7 tabanca, 7 av tüfeği, 60 mermi ve av tüfeği kartuşu, 5 kesici ve delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 0,94 gram kokain, 26,6 gram eroin, 73,7 gram esrar, 902,2 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, 630 paket kaçak sigara, 12 bin 955 adet makaron ve 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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