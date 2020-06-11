Cumhuriyet Üniversitesi diplomaları adrese teslim edecek
|11 Haziran 2020 12:33
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında talepte bulunan öğrencilerin diplomalarını, kargo aracılığıyla adrese teslim edecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının çalışmalarını denetleyen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kovid-19 salgını sürecinde, mezun olan öğrencilerin diplomasını almak için Sivas'a gelme mecburiyetinde kalmayacaklarını bildirdi.
Prof. Dr. Yıldız, 2018 yılında e-imzalı diploma vermeye başladıklarını anımsatarak "Bu sene farklı bir uygulama yapıyoruz. Kovid-19 salgınından dolayı öğrencilerimiz diplomalarını almaya gelemeyeceklerinden biz de diplomaları PTT Kargo ile sistem üzerinden talep ettikleri adreslerine göndereceğiz. Mezun öğrencilerin kurumsal web sayfası üzerinden formu doldurarak diplomalarını teslim almak istediklerini bildirmeleri yeterli olacak. Ayrıca diplomalar 13 Haziran'dan itibaren hazır olacak." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Üniversitesinden mezun olanları Sivas'ın temsilcileri olarak gördüğünü vurgulayan Rektör Yıldız, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz inşallah Sivas'tan ve Cumhuriyet Üniversitesinden memnun kalmışlardır. Öğrencilerimize 'İyi ki Sivas'ta okuduk' dedirtebilirsek bizim için ne mutlu. Öğrencilerimiz Sivas'ın ve üniversitemizin birer gönüllü temsilcisidirler. Mezuniyet sonrasında da biz onlarla irtibatı devam ettireceğiz. Kurmuş olduğumuz mezun bilgi sistemi ile irtibatımızın devam etmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarını bize emanet olarak gönderdiler. Biz de mezun olarak öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde kendi şehirlerine, memleketlerine göndereceğiz."
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