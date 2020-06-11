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Sağlıkçının burnunu kıran zanlı: Ben vurmadım, o bana yumruk attı

Konya'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gittiği hastanede, yakınının damar yolunu açmak isteyen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'ya (36) yumruk atıp, burnunu kırdığı iddiasıyla tutuklanan Tuncay A.'nın (28), Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.
 11 Haziran 2020 12:47
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Sağlıkçının burnunu kıran zanlı: Ben vurmadım, o bana yumruk attı

Konya'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gittiği hastanede, yakınının damar yolunu açmak isteyen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'ya (36) yumruk atıp, burnunu kırdığı iddiasıyla tutuklanan Tuncay A.'nın (28), Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Tuncay A., ''Ben Abdullah Batı'ya vurmadım. O benim gözüme yumruk attı'' dedi.

Olay, 25 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan saat 13.00 sıralarında, merkez Meram ilçesindeki Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan yakınını hastaneye getiren Tuncay A., kan almak için damar yolu açmaya çalışan sağlık personeli ile tartışmaya başladı. Sağlık çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen Tuncay A., damar yolu açmak için hastanın yanına gelen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'nın sakin olması yönündeki uyarılarına sinirlendi. Yerinden kalkan Tuncay A., Batı'ya yumruk atarak, burnunu kırdı. Hastane personelinin araya girmesinin ardından Tuncay A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda tekme atılan temizlik personeli Ramazan Ç. (31) ve hakaret edilen hemşire Ayşe İrem B. (21) de Tuncay A. hakkında şikayette bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Tuncay A., çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Tuncay A., yeniden gözaltına alındı. Tuncay A., 'görevi yaptırmamak için direnme ve kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

'BEN ONA VURMADIM, O BANA YUMRUK ATTI'

Tuncay A.'nın hakimlikte verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. Tuncay A., "Anneannem yatalak hasta. Rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırdık. Anneanneme gerekli tedavi işlemleri yapılırken, stajyer hemşireler tarafından damar yolu bulunamadı. Ben de bu nedenle daha önce kan alan hemşireyi çağırmalarını istedim. Bu kişi de ismini sonradan öğrendiğim Abdullah Batı'dır. Kendisi geldiğinde sinirli bir şekilde bana, 'Öbür taraf çok yoğun, sen kim oluyorsun da beni çağırıyorsun?' dedi ve yakamdan tuttu. Sonra gözüme yumruk attı. Ben ona vurmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum'' dedi.
DHA
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