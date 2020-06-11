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Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Oyuncu Ali Sunal, babası Kemal Sunal'ın fotoğraflarını izin almadan hatıra para üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişileri savcılığa şikayet etti.
 11 Haziran 2020 13:04
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Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Usta tiyatrocu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılına sayılı günler kala 5 bin adet gerçek kağıt Euro üzerinde fotoğraflarının yer aldığı hatıra para basıldı.

Babası için hazırlanan paralardan haberi olmadığını belirten Ali Sunal, para satışı yapan kişilerden şikayetçi oldu:

Avukatı aracılığıyla savcılığa şikayette bulunan Ali Sunal, Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt Euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında avukatımız Uğur Güven aracılığıyla savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız.

Ailesi olarak bu türlü suç teşkil eden haksız ve kötü niyetli kullanımlara rızamız bulunmamaktadır. İlgili kişiler hakkında gerekli hukuk mücadelesini sonuna kadar vereceğimizi saygıyla duyururuz."
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