Bakan Selçuk: Özel öğretim öğrencileri sınıf tekrarı yapabilecek

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Özel gereksinimli öğrencilerimizin, uzaktan eğitim sürecindeki ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık. Öğrencilerimiz, velilerimizin talebiyle sınıf tekrarı yapabilecek. Bir üst sınıfa geçen özel öğrencilerimizin ise telafi programlarımızla yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİMDE PUANLA DEĞERLENDİRME OLMAYACAK

Öte yandan, yürürlüğe giren yönetmeliğe, 'Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi' başlıklı ek madde eklendi. Maddeye göre, ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilecek. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilecek, ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

VELİLERİN TALEBİ OLURSA SINIF TEKRARI YAPTIRILABİLECEK

Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dahil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülecek. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri de puanla değerlendirilmeyecek. Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda, öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek. Sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.