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Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim sürecindeki başarı tüm ekibin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: (Uzaktan eğitim süreci) Bir yerde başarı varsa ekibindir. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Bu görevi beraber omuzladık
 11 Haziran 2020 13:33
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Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim sürecindeki başarı tüm ekibin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğretmenlere, "Bir yerde başarı varsa ekibindir. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Bu görevi beraber omuzladık." diye seslendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Kocaeli'deki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin evlerine misafir olmaktan, onların sorunlarını, çözümlerini, önerilerini dinlemekten duyduğu mutluluğu belirtti.

Uzaktan eğitim sürecinin verimli geçtiğini belirten öğretmenlere "Bir yerde başarı varsa ekibindir." diye yanıt veren Selçuk, yapılan işlerin bir tek Bakanın şahsi gücüyle olacak işler olmadığını kaydetti.

Selçuk, "Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Bu görevi beraber omuzladık." dedi.

Evde geçirilen günlerin mesleki gelişim anlamında da çok verimli olduğunu, yeni şeyler öğrenmek için fırsat bulduklarını aktaran öğretmenlere Bakan Selçuk, her zaman eğitimin merkezinde öğretmen olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarımın hizmet içi eğitimde bu kadar talepkar olması beni çok mutlu ediyor. Yüz binlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talepleri, önerileri var. Sizler 'Şöyle bir şey olabilir mi?' dediğiniz anda ben ne söyleyeceğinizi bile duymadan 'Olabilir' demek istiyorum. Tüm imkanlarımızla yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

- Öğretmen Aybüke Yalçın ile tüm şehit öğretmenler anıldı

Buluşmada, müzik öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu'nun bağlama, iki oğlunun da gitar ve ney ile eşlik ettiği Mağusa Limanı türküsü seslendirilerek, 3 yıl önce ilk görev yeri Batman Kozluk'ta hain bir terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın ile tüm şehit öğretmenler anıldı.

Aybüke Yalçın'ın Batman'da birlikte görev yaptığı arkadaşı Tuğçe Topaloğlu'nun da bulunduğu buluşmada duygusal anlar yaşandı. Topaloğlu, türküyü dinlemek çok zor olsa da arkadaşının hatırasını yaşatan, onu unutmayan herkese teşekkür etti.

Bakan Selçuk da meslektaşları, sevenleri sayesinde Aybüke öğretmenin hiç unutulmayacağını belirterek, tüm şehitlere bir kez daha rahmet diledi.

- Ferahnaz öğretmenin öğrencilerinden "işaret dili" sürprizi

Öğretmen Ferahnaz Satmaz'ın yanında öğrencileri de vardı. Bağlarını hiç koparmadıklarını anlatan Ferahnaz öğretmen, sözü çocuklara bıraktı.

Çocuklar, kendisi de işaret dili öğrenen ve herkese bu yönde tavsiyelerde bulunan Bakan Selçuk'a işaret diliyle "Biz sizi çok seviyoruz öğretmenim." dedi.

Evlerine misafir gelecek Ziya Selçuk için hazırlık yapanlar da vardı. Meral Atilla'nın YKS'ye hazırlanan kızı, Bakan Selçuk için yaptığı keki ekrandan ikram etti.

Nurşen Çetinkaya ise Selçuk'a ilkokul 3'üncü sınıfta okuyan öğrencileri tarafından yazılan ve "Ziya Amca, sizi görünce boynunuza sarılmak istiyoruz. Çünkü siz bizim ailemizden birisiniz. Amcamızsınız." ifadelerinin yer aldığı mektupları okudu.

Bakan Selçuk, Kocaeli'deki meslektaşları ve kendisini davet eden öğrencilerle bir an önce buluşabilmek dileğiyle vedalaştı.

Anadolu Ajansı
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