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Vaka sayıları artan Muş'ta maske zorunluluğu getirildi

Muş'ta korona virüs vaka sayısında artış yaşanırken, kentin işlek caddelerinde ise maske kullanma zorunluluğu getirildi.
 11 Haziran 2020 13:40
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Vaka sayıları artan Muş'ta maske zorunluluğu getirildi

Muş'ta korona virüs vaka sayısında artış yaşanırken, kentin işlek caddelerinde ise maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Korona virüs salgınının azalmasıyla gevşetilen kısıtlamalar sonrası son veriler ve virüsün dağılımıyla ilgili detayları Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artış olduğunu söylemişti. Mesafe, maske kuralı ve el hijyeni konusunda uyarıda bulunan Bakan Koca'nın "Vaka sayılarında kısmi artış var" dediği illerden biri de Muş.

Maske zorunluluğu

Kentin en işlek caddelerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını yerine getiriyor. Türkiye geneli vaka sayısı düşerken, Muş'ta yaşanan artış ise kısmi tedbirlerin getirilmesine neden oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Haziran 2020 tarihli toplantısında alınan kararda; dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri gibi kent içi toplu taşıma araçları ile ilçe, belde ve köylerden yolcu taşıyan minibüs ve otobüslerde yolcu, şoför ve muavinlerin maskeli olacağı, ayrıca bu araçların içerisinde vatandaşların kolayca erişimine sunulacak şekilde el dezenfektanı ya da dezenfeksiyonu sağlayacak derecede kolonya bulundurulmasına, İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarı'nda yapımı devam eden İmamı Şafi Camisinden Muş Belediyesinin bulunduğu yere kadar olan alanda, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunup yıkımı gerçekleştirilen postane binasından yine yıkımı gerçekleştirilen eski otogarın bulunduğu çevre yoluna kadar olan alanda, Türk Telekom binası ve Hava Şehitliği arasından başlayarak Ziraat Bankası ile son bulan İstasyon Caddesi'ne bağlantı sağlayan yolda, Büyükkent Pasajı'ndan başlayarak eski hal içerisine kadar giden yolda, eski hal içi dahil olmak üzere eski halden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantı sağlayan iki ara caddede ve yine eski halden İstasyon Caddesi'ne bağlantı sağlayan iki ara caddede vatandaşların maske takmaları zorunlu hale getirilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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