1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle 3 ülkeye uçuşlar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı" dedi.
 11 Haziran 2020 13:46
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle 3 ülkeye uçuşlar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Kırıkkale şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye incelemesinin ardından Kırıkkale'ye bağlı Çerikli beldesine giden Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergahın incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, korona virüs ile mücadele sürecinde de şantiyelerde gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

"Ankara-Sivas YHT hattı 2020 yılı bitmeden açılacak"

Ankara - Sivas YHT hattı projesinin 2020 yılının ikinci yarısında açılacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'ı hızlı trenle bağlamış olacağız. Sivas'tan trene binen bir vatandaşımız İstanbul Halkalı'ya kadar hızlı trenle gitmiş olacak. Yine Ankara ve Eskişehir güzergahlarından kullanabilecekler" diye konuştu.

"Adana-Mersin-Gaziantep'te alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah üst yapı ihalesini Temmuz ayında tamamlayacağız"

Türkiye'nin demir yolunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu söyleyen ve devam eden projelerden bahseden Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah yıl içerisinde Konya-Karaman'ı da bitirmeye çalışıyoruz. O hattı da açacağız. Karaman - Ereğli arasında çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-İzmir devam ediyor. Adana-Mersin-Gaziantep'te alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah üst yapı ihalesini Temmuz ayında tamamlayacağız. Yine Bursa-Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara - İstanbul hattına bağlayarak onu da Temmuz ayı içerisinde ihalesini yaparak, 2023 yılına 5 bin 500 kilometre hızlı tren hattıyla girmeyi planlıyoruz. Bunlar devasa yatırımlar, ülkemize değer katacak değerli yatırımlar. Hem uzun boyutlu hem de mali külfeti olan işler, ama demir yolunda bizim 18 yıldır yaptığımız bu mücadelenin, çalışmanın meyvelerini inşallah 2023'te göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Samsun-Sivas hattı Haziran ayı içerisinde açılıyor"

1930 yılında yapılan ve demir yollarındaki en büyük yatırımlardan bir tanesi olan Samsun-Sivas arasındaki demir yolu hattının modernizasyon işlemlerinin tamamlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak hattın Haziran ayı içerisinde açılacağını belirtti.

"Havalimanlarına 'Uçulabilirlik Sertifikası' vermeye devam ediyoruz"

Korona virüs ile mücadele kapsamında karada, denizde ve havada tüm tedbirleri alarak normalleşmenin önünü açmaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta havalimanlarının faaliyete geçtiğini ve havalimanlarına verilen "Uçulabilirlik Sertifikası"nın verilmeye devam ettiğini aktararak, vatandaşların gönül rahatlığıyla hava yolu ve demir yolunu kullanabileceğini vurguladı.

"Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı

Yurt dışı uçuşların bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) başladığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah peyderpey olarak uçuşlarımız tamamlanacak. Bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor şu anda, bütün taleplerimizi yaptık. Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızla el birliğiyle çalışıyoruz. Bu süreci de en kısa zamanda atlatıp, normal hayatımıza dönmenin çabası içindeyiz" ifadelerini aktardı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çadır kentte maskesiz, sosyal mesafesiz karantina
11 Haziran 2020 14:07		 Vaka sayıları artan Muş'ta maske zorunluluğu getirildi
11 Haziran 2020 13:40
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Haziran 2020 13:21		 81 ilde 'Huzurlu Sokak' Uygulaması: 935 kişi yakalandı
11 Haziran 2020 12:18
Yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı
11 Haziran 2020 12:05		 Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
11 Haziran 2020 11:38
Adalet Bakanlığından suç mağdurlarına yönelik açıklama
11 Haziran 2020 11:35		 OHAL Komisyonu, FETÖ'nün 'ByLock' hilesini deşifre etti
11 Haziran 2020 11:28
Kamuya yerleşenler yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 arttı
11 Haziran 2020 11:16		 Çocuk bakım kuruluşlarında normalleşme süreci başladı
11 Haziran 2020 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:07 - Çadır kentte maskesiz, sosyal mesafesiz karantina14:04 - Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi... Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı13:58 - Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı13:56 - Derik Kaymakamı'nın katillerine verilen cezaya Yargıtay'dan onama13:52 - 'Sadece iki cezaevinde virüs vakası var'13:46 - Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle 3 ülkeye uçuşlar başladı13:40 - Vaka sayıları artan Muş'ta maske zorunluluğu getirildi13:33 - Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim sürecindeki başarı tüm ekibin13:27 - İstanbul'da hava sıcaklığı yarın mevsim normallerine inecek13:21 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
13:21 - Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor13:18 - Pegasus Hava Yolları yurt dışı uçuşlarına başlıyor13:17 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Diyanet, hac için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor13:09 - Bakan Selçuk: Özel öğretim öğrencileri sınıf tekrarı yapabilecek13:04 - Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu13:02 - Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı12:51 - Bakan Pakdemirli: İzinsiz hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi Meclis'te
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
3'ü polis, 5'i öğretmen 25 kişiye FETÖ'den gözaltı
CHP'li milletvekili: Sultanahmet camisi de müze olmalı
Ekonomide düğün havası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
semptom göstermeyenler coronavirüs bulaştırmıyor 2
4 dakika 17 saniye 4
nikah salonlarının 15 haziran'da açılması 3
hasan ali kaldırım 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 4
ice man 1
18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması 2
cahille girme münakaşaya 3
kararsız kalmak 3
13.06.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 3
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam