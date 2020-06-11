1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır'da vaka sayıları 10 günde tavan yaptı

Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi devan ediyor. Son 10 günde 350 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 550 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi.
 11 Haziran 2020 14:04
Yazdır
Diyarbakır'da vaka sayıları 10 günde tavan yaptı

Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi devam ediyor. Son 10 günde 350 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 550 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi. Sağlık Bakanı Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 451 bin 700 test yapılırken, 173 bin 36 vaka tespit edildi. Bu vakaların 146 bin 839'u iyileşti. 4 bin 746 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 631 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da 'evde kal' çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.

Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi yaşanmaya başladı. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 10 gün içinde 350 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 550 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca önceki günden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağın başlaması ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Artan vaka nedeni ile vatandaşlar paniğe kapıldı.

Hastane içi ve çevresi dezenfekte ediliyor

Öte yandan korona virüs hastalarının tedavi edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs şüphesi ile hastaneye başvuruların yoğunlaştığı görüldü. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri bölgede dezenfektan çalışması başlattı. Hastane çevresi ve içerisinde dezenfektan işlemleri yapılırken, hastaneye vaka taşıyan ambulansların da hastaları bıraktıktan sonra titizlikle dezenfektan edildiği görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarının azalmaya başladığını ancak Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor
11 Haziran 2020 15:45		 Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar
11 Haziran 2020 15:19
Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu
11 Haziran 2020 14:28		 İstanbul'da hava sıcaklığı yarın mevsim normallerine inecek
11 Haziran 2020 13:27
Valilikten Cennet Mağarasına yapılan asansör açıklaması
11 Haziran 2020 11:21		 Aynalı Çarşı 2 ay sonra kapılarını açtı
11 Haziran 2020 09:02
İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı
10 Haziran 2020 23:17		 Silbehan Göleti doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor
10 Haziran 2020 22:55
Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü
10 Haziran 2020 22:27		 Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor
10 Haziran 2020 21:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - İstinaf, 17 Aralık kumpas davası kararını onadı15:45 - Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor15:42 - Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti15:39 - Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı15:35 - 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek15:28 - EGM'den 'özel güvenlikçilere tek tip üniforma' açıklaması15:19 - Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar15:14 - 4/B'li personele nöbet ücreti ödenmez15:08 - Doktor ile bölüm başkanı arasında mobbing kavgası15:02 - Freni boşalan kamyon, kırmızıda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
14:55 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:46 - 2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeler14:42 - Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı14:41 - Ünlü yatırım bankası altın fiyat tahminini revize etti14:33 - 20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı14:28 - Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu14:25 - Konut satışlarında rekor, tarihin en düşük faiziyle gelebilir14:24 - ABD Konsolosluğu görevlisine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
3'ü polis, 5'i öğretmen 25 kişiye FETÖ'den gözaltı
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 1
nikah salonlarının 15 haziran'da açılması 3
düğün salonu 2
bekçilere silah ve zor kullanma yetkisinin verilmesi 5
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 3
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 2
18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması 2
kararsız kalmak 3
cumhurbaşkanlığı'nın 30 milyon tl'lik konserleri 1
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam