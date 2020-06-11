1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Çadır kentte maskesiz, sosyal mesafesiz karantina

Eskişehir'in İnönü ilçesinde dün karantinaya alınan 200 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır kentte, maske ve sosyal mesafe kurallarına aldırış edilmeden süreç devam ediyor. Çadır kentteki karantina yaşamı havadan görünümüyle ürküttü.
 11 Haziran 2020 14:07
Yazdır
Çadır kentte maskesiz, sosyal mesafesiz karantina

Eskişehir'in İnönü ilçesinde dün karantinaya alınan 200 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır kentte, maske ve sosyal mesafe kurallarına aldırış edilmeden süreç devam ediyor. Çadır kentteki karantina yaşamı havadan görünümüyle ürküttü.

Eskişehir'in İnönü ilçesine mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan gelen 4 yaşındaki 1 çocukta Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 200 kişilik çadır kent dün karantina altına alınmıştı. Temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanan işçilerin, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlendi. Drone ile havadan da görüntülenen işçi ailelerinin virüse aldırış etmeden yaşamlarına devam etmeleri dikkat çekti.

Öte yandan çadır kent içerisinin sağlık ve hijyen koşulları açısından yetersiz olduğu gözlenirken, çadır kent sakinleri karantina süreçlerinin daha uygun bir ortamda sağlanmasını istiyor. Bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kontrol edilen işçiler, yardım beklediklerini belirtti.

Bu arada, dün filyaslon ekibi tarafından çadır kentte yaşayanlardan alınan numuneler üzerindeki çalışmaların sürdüğü, yakın zamanda sonuçların alınacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Haziran 2020 13:21		 Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor
10 Haziran 2020 21:41
Bakan Koca 3 bölgeyi uyardı: Kısmi artış var
10 Haziran 2020 19:46		 Koronavirüs verilerinde düne göre değişme yok
10 Haziran 2020 19:30
6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
10 Haziran 2020 17:34		 Yeni vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor
09 Haziran 2020 20:04
Makarna fabrikasında 26 işçinin testi pozitif çıktı
09 Haziran 2020 18:31		 Otobüste maske takmayan kadına para cezası
09 Haziran 2020 18:16
Bursa emniyetinde korona alarmı: 50 memura test yapıldı
09 Haziran 2020 18:04		 Edirne'den sevindirici haber: 23 günden beri yeni vaka yok
09 Haziran 2020 17:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - İstinaf, 17 Aralık kumpas davası kararını onadı15:45 - Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor15:42 - Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti15:39 - Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı15:35 - 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek15:28 - EGM'den 'özel güvenlikçilere tek tip üniforma' açıklaması15:19 - Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar15:14 - 4/B'li personele nöbet ücreti ödenmez15:08 - Doktor ile bölüm başkanı arasında mobbing kavgası15:02 - Freni boşalan kamyon, kırmızıda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
14:55 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:46 - 2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeler14:42 - Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı14:41 - Ünlü yatırım bankası altın fiyat tahminini revize etti14:33 - 20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı14:28 - Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu14:25 - Konut satışlarında rekor, tarihin en düşük faiziyle gelebilir14:24 - ABD Konsolosluğu görevlisine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
3'ü polis, 5'i öğretmen 25 kişiye FETÖ'den gözaltı
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayan mı kadın mı sorunsalı 1
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
valiler kararnamesi 1
Panik atak tedavi edilebilen bir sorundur 1
maskov87 1
hdp kapatılsın kampanyası 1
aybüke yalçın 4
mansur yavaş 2
haber spikeri edasıyla yazılan entryler 1
damat bakan 3
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam