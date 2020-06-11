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Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor

Geliştirdiği telefonları ile bir döneme damgasını vuran Nokia 3 yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
 11 Haziran 2020 14:06
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Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor

Bu modellerden en dikkat çekeni konumunda olan Nokia 9.3 PureView'ın 108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

Nokia'yı bünyesinde bulunduran HDM Global üç yeni akıllı telefonu kullanıcılarala buluşturmaya hazırlanıyor.

Şirkete yakın kaynaklara göre, HMD Global, Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 5G ve Nokia 6.3 modellerini görücüye çıkartacak.

Bu modellerden en dikkat çekeni konumunda olan 108 megapiksel değerinde kameraya ev sahipliği yapan Nokia 9.3 PureView'ın 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sunulacağı ifade ediliyor.

Söz konusu modelin 120 Hz ekran ve Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı belirtilen telefon saniyede 30 kare 8K video kaydı da yapabilecek. 5G teknolojisine sahip olan Nokia 9.3 PureView'ın fiyatına dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.
NTV
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