FETÖ'den gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker 3 kişi serbest
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 2'si muvazzaf asker 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
|11 Haziran 2020 14:17
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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 2'si muvazzaf asker 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Gözaltına alınan astsubay A.Ş, uzman çavuş V.Ö. ile daha önce askeri okul sınavlarına girdiği belirlenen Ş.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen 3 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.
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