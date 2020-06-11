ABD Konsolosluğu görevlisine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
|11 Haziran 2020 14:24
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada, karar okundu.
Mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanması istenen Metin Topuz'a yönelik bu suç isnadının, yargılama sürecinde "FETÖ'ye yardım" suçuna dönüştüğünü belirterek, Topuz'un, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, Metin Topuz hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kisisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele gecirme" ve "gizliligin ihlali" suçlarından ise suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.
Topuz'un, tutukluluk halinin devamına hükmedildi
- Süreç
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.
Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin guvenligi veya ic veya dıs siyasal yararları bakımından, niteligi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.
İddianamede Topuz'un, "Turkiye Cumhuriyeti hukumetini ortadan kaldırmaya veya gorevini yapmasını engellemeye tesebbus" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kisisel verileri kaydetmek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele gecirme ve gizliligin ihlali" suçlarından ise 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.
- Mütalaadan
Mahkemeye 10 Mart 2020'de yapılan duruşmada sunulan mütalaada, Metin Topuz'un, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
Sanık Topuz'un, "Turkiye Cumhuriyeti hukumetini ortadan kaldırmaya veya gorevini yapmasını engellemeye tesebbus", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kisisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele gecirme" ve "gizliligin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verilmesi isteniyordu.
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