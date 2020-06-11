Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu
|11 Haziran 2020 14:28
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını sürecinde askıya alınan 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarında serbest kart kullanımını yeniden kullanıma açtı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent'te yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 10.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını kapsamına halk sağlığını korumak için başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürürken, normalleşme süreciyle de birlikte uygulamalarını güncellemeye başladı.
EGO Genel Müdürlüğü salgın sürecinde 21 Mart tarihinden itibaren tedbir amaçlı kullanıma kapattığı 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanımını yeniden hizmete açtı.
10.00-20.00 saatleri arası toplu taşıma hizmetinden yararlanabilecekler
EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre 416 bin 303 kişinin sisteme kayıtlı olduğu Ankara'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından pandemi öncesi aylık ortalama 200 bin serbest kart kullanımı gerçekleşirken, yeni düzenlemeyle birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı her gün sadece 10.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile 65 yaş ve üstü vatandaşların bu saatler aralığında serbest kartlarını kullanabileceklerini söyledi.
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