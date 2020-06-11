1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını sürecinde askıya alınan 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarında serbest kart kullanımını yeniden kullanıma açtı.
 11 Haziran 2020 14:28
Yazdır
Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını sürecinde askıya alınan 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarında serbest kart kullanımını yeniden kullanıma açtı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent'te yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 10.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını kapsamına halk sağlığını korumak için başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürürken, normalleşme süreciyle de birlikte uygulamalarını güncellemeye başladı.

EGO Genel Müdürlüğü salgın sürecinde 21 Mart tarihinden itibaren tedbir amaçlı kullanıma kapattığı 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanımını yeniden hizmete açtı.

10.00-20.00 saatleri arası toplu taşıma hizmetinden yararlanabilecekler

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre 416 bin 303 kişinin sisteme kayıtlı olduğu Ankara'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından pandemi öncesi aylık ortalama 200 bin serbest kart kullanımı gerçekleşirken, yeni düzenlemeyle birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı her gün sadece 10.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile 65 yaş ve üstü vatandaşların bu saatler aralığında serbest kartlarını kullanabileceklerini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor
11 Haziran 2020 15:45		 Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar
11 Haziran 2020 15:19
Diyarbakır'da vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
11 Haziran 2020 14:04		 İstanbul'da hava sıcaklığı yarın mevsim normallerine inecek
11 Haziran 2020 13:27
Valilikten Cennet Mağarasına yapılan asansör açıklaması
11 Haziran 2020 11:21		 Aynalı Çarşı 2 ay sonra kapılarını açtı
11 Haziran 2020 09:02
İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı
10 Haziran 2020 23:17		 Silbehan Göleti doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor
10 Haziran 2020 22:55
Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü
10 Haziran 2020 22:27		 Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor
10 Haziran 2020 21:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - İstinaf, 17 Aralık kumpas davası kararını onadı15:45 - Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor15:42 - Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti15:39 - Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı15:35 - 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek15:28 - EGM'den 'özel güvenlikçilere tek tip üniforma' açıklaması15:19 - Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar15:14 - 4/B'li personele nöbet ücreti ödenmez15:08 - Doktor ile bölüm başkanı arasında mobbing kavgası15:02 - Freni boşalan kamyon, kırmızıda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
14:55 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:46 - 2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeler14:42 - Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı14:41 - Ünlü yatırım bankası altın fiyat tahminini revize etti14:33 - 20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı14:28 - Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu14:25 - Konut satışlarında rekor, tarihin en düşük faiziyle gelebilir14:24 - ABD Konsolosluğu görevlisine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
3'ü polis, 5'i öğretmen 25 kişiye FETÖ'den gözaltı
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamamlayıcı emeklilik sistemi 5
iş kitlemek 2
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 2
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 3
koronavirüste 2.dalga ihtimali 2
bayan mı kadın mı sorunsalı 1
ıslanmak 2
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 2
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 2
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam