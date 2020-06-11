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20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulunması üzerine Tekirdağ'da bir şiddetli yağış bir anda bastırdı.
 11 Haziran 2020 14:33
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20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulunması üzerine Tekirdağ'da bir şiddetli yağış bir anda bastırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce; Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde bulunan 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, kuvvetli yağışın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını bildirilmesi üzerine Tekirdağ'da sağanak yağış bir anda bastırdı.

Sabah güneş öğlen yağış

Sabah saatlerinde güneşli ve sıcak havaya gözlerine açan vatandaşlar, öğlen saatlerinde bir anda şiddetli yağış ile karşılaştı. Dışarıya hazırlıklı çıkan kimi vatandaşlar yağışa karşı şemsiyelerini açarak sokaktaki yoluna devam ederken, sağanak yağışa hazırlık yakalanan bazı vatandaşlarda yağıştan korunmak için kafasına karton koyduğu görüldü.

20 ilde sarı kodla uyarılan ve bir anda bastıran sağanak yağış hakkında konuşan Zaim himmet isimli vatandaş, "Toprağın artık ihtiyacı vardı. Yağmurun gelmesi iyi oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlarımız oldu. Yağmurun geleceği belliydi ama birden bire bastırdı. Yaklaşık bir beş dakika önce boldu başlayalı. Birden bire bastırması bide şiddetli bir şekilde yağdığı için ıslananlar oldu" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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