20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı
|11 Haziran 2020 14:33
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulunması üzerine Tekirdağ'da bir şiddetli yağış bir anda bastırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce; Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde bulunan 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, kuvvetli yağışın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını bildirilmesi üzerine Tekirdağ'da sağanak yağış bir anda bastırdı.
Sabah güneş öğlen yağış
Sabah saatlerinde güneşli ve sıcak havaya gözlerine açan vatandaşlar, öğlen saatlerinde bir anda şiddetli yağış ile karşılaştı. Dışarıya hazırlıklı çıkan kimi vatandaşlar yağışa karşı şemsiyelerini açarak sokaktaki yoluna devam ederken, sağanak yağışa hazırlık yakalanan bazı vatandaşlarda yağıştan korunmak için kafasına karton koyduğu görüldü.
20 ilde sarı kodla uyarılan ve bir anda bastıran sağanak yağış hakkında konuşan Zaim himmet isimli vatandaş, "Toprağın artık ihtiyacı vardı. Yağmurun gelmesi iyi oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlarımız oldu. Yağmurun geleceği belliydi ama birden bire bastırdı. Yaklaşık bir beş dakika önce boldu başlayalı. Birden bire bastırması bide şiddetli bir şekilde yağdığı için ıslananlar oldu" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
11 Haziran 2020 14:42
|Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı
11 Haziran 2020 13:58
|'Sadece iki cezaevinde virüs vakası var'
11 Haziran 2020 13:52
|Pegasus Havayolları yurt dışı uçuşlarına başlıyor
11 Haziran 2020 13:18
|Diyanet, hac için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor
11 Haziran 2020 13:11
|Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
11 Haziran 2020 13:04
|'Yüzen fabrikalar' ABD yolunda maske üretecek
11 Haziran 2020 12:45
|Sosyal mesafeli tatil: Bu yazı çadırda geçiriyoruz
11 Haziran 2020 12:25
|Kaynak ustası okuma aşkıyla 60 yaşında doktora yaptı
11 Haziran 2020 11:30
|Bakanlığın uyarılarına rağmen asker uğurlama terörü kamerada
11 Haziran 2020 10:43