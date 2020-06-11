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2020 \ 2020/7 KPSS tercihleri (Tarım ve Orman Bakanlığı)

2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeler

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı.
 11 Haziran 2020 14:46
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2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeler

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada istenen belgelerle birlikte 15 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında, yerleştikleri birimlere başvurmaları istendi.

İşte Tarım ve Orman bakanlığından yapılan açıklama:

KPSS 2020/7 tercih işlemlerinde ÖSYM Başkanlığınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapmak üzere Merkez/Bölge/İl/İlçe/Kuruluşlara yerleştirilen Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyenlerin yerleştirildikleri birimlere 15/06/2020-30/06/2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar müracaat etmeleri ve ekteki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Memurlar.Net
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