1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
 11 Haziran 2020 14:55
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 250 milyon dolar artışla 55 milyar 610 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mayıs'ta 54 milyar 360 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 57 milyon dolar düşüşle 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 193 milyon dolar artışla 91 milyar 27 milyon dolardan 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
8.05.202034.68451.14985.833
15.05.202035.53548.89484.429
22.05.202036.81255.59592.407
29.05.202036.66754.36091.027
5.06.202036.61055.61092.220
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü yatırım bankası altın fiyat tahminini revize etti
11 Haziran 2020 14:41		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
11 Haziran 2020 13:17
Çeyrek altın ne kadar oldu?
11 Haziran 2020 12:31		 Gün ortası döviz fiyatları
11 Haziran 2020 12:14
Borsa, günü yükselişle tamamladı
10 Haziran 2020 18:19		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
10 Haziran 2020 17:45
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
10 Haziran 2020 17:24		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
09 Haziran 2020 18:28
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
09 Haziran 2020 17:33		 Dövizde gün sonu fiyatları
09 Haziran 2020 17:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - İstinaf, 17 Aralık kumpas davası kararını onadı15:45 - Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor15:42 - Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti15:39 - Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı15:35 - 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek15:28 - EGM'den 'özel güvenlikçilere tek tip üniforma' açıklaması15:19 - Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar15:14 - 4/B'li personele nöbet ücreti ödenmez15:08 - Doktor ile bölüm başkanı arasında mobbing kavgası15:02 - Freni boşalan kamyon, kırmızıda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
14:55 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:46 - 2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeler14:42 - Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı14:41 - Ünlü yatırım bankası altın fiyat tahminini revize etti14:33 - 20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı14:28 - Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu14:25 - Konut satışlarında rekor, tarihin en düşük faiziyle gelebilir14:24 - ABD Konsolosluğu görevlisine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
3'ü polis, 5'i öğretmen 25 kişiye FETÖ'den gözaltı
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 2
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
bayan mı kadın mı sorunsalı 1
iş kitlemek 2
hdp kapatılsın kampanyası 1
aybüke yalçın 4
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 2
hasan ali kaldırım 1
valiler kararnamesi 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 3
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam