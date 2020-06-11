Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar
|11 Haziran 2020 15:19
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Çorum'da Bayat ilçesinde bulunan bir köyde 'aslan' iddiası tedirginlik yaratmaya devam ediyor.
Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada sürüde otlayan büyükbaşlar, son 2 ay içinde yabani hayvan saldırısında telef oldu.
Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın aslan olduğunu iddia etmesi üzerine köy halkında panik arttı.
Ayrıca köyde aslan gördüğünü iddia eden sayısı da her geçen gün artıyor.
Köyde başlayan 'aslan' aramasına muhtarın haber vermesi üzerine jandarma da katıldı.
Ayrıca bölgede dronla da havadan tarama yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeye 3 fotokapan yerleştirildi.
Henüz bir bulguya ulaşılamazken, köyde yaşayanlar, aslan iddiası nedeniyle tedirgin oldu. Bölge halkı, zaman zaman köyün çevresinde dürbünle ve tüfekle arama yapıyor. Tarlaya hasat yapmaya giderken de korktuklarını dile getiren kişiler, hasat ve hayvan otlatma için araziye yalnız gitmediklerini söyledi.
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