Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı
|11 Haziran 2020 15:39
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Esenyurt'ta aile sağlık merkezinde sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün aile sağlığı merkezinde bıçak ve demir çubukla sağlık çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 yaşındaki Erginay E'nin serbest kalmasına, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.
İtiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Erginay E, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Esenyurt'taki aile sağlığı merkezine dün gelen Erginay E, babasının mide rahatsızlığı olduğunu ifade ederek doktordan ilaç yazmasını istemiş, doktorun babanın kimliği olmadığı için ilacı yazamaması üzerine tartışma çıkmıştı.
Ayrıldıktan bir süre sonra elinde bıçak ve demir çubukla tekrar aile sağlığı merkezine gelen şüpheli, doktora ve hasta yakınlarına saldırmıştı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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