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Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti

FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" diyen AK Parti Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti.
 11 Haziran 2020 15:42
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Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti

Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışma sırasında, AK Parti'nin "farklı darbecileri tasfiye etmek için "FETÖ ile bürokrasi alanında çalıştığını belirterek, "2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım" diyen Ayvalı, "Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur" ifadelerini kullanmıştı.

Televizyon programındaki sözlerinin farklı noktalara çekildiğini ifade eden Ayvalı, partisinin zarar görmemesi için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayvalı'nın açıklamaları şöyle:

* Dün akşam CNN TÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

* Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum.
Memurlar.Net
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