1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesince yarından itibaren verilecek hizmet kapsamında, Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun yolları üzerinde çekici bulundurulacak
 11 Haziran 2020 16:22
Yazdır
Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin en çok kullanılan 4 ana arterinde olası kaza ve araç arızalarında sürücülere ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 4 ayrı kurtarma aracı, Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde, sürücülere ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti sağlamaya başlayacak.

Ankara'da pandemiyle mücadele kapsamında normalleşme sürecinde artan araç trafiği ve kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek için vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla hafta içi günlerde 07.00-09.30 saatleri arasında yol yardım ekipleriyle birlikte çekiciler belirlenen noktalarda hazır bulunacak.

Ekipler, kaza ve araç arızalarında trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve uzun süreli beklemelerin önüne geçilmesi için sürücülere, tutanak tutulmasından trafik polisi aramalarına varana kadar her türlü yol yardım desteği verecek.

Hayata geçirilecek ücretsiz uygulama ile sürücülerin ekonomik yönden de rahatlatılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Irmakta kaybolan 4 kişiden iki çocuğun cesedine ulaşıldı
11 Haziran 2020 15:45		 Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar
11 Haziran 2020 15:19
Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu
11 Haziran 2020 14:28		 Diyarbakır'da vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
11 Haziran 2020 14:04
İstanbul'da hava sıcaklığı yarın mevsim normallerine inecek
11 Haziran 2020 13:27		 Valilikten Cennet Mağarasına yapılan asansör açıklaması
11 Haziran 2020 11:21
Aynalı Çarşı 2 ay sonra kapılarını açtı
11 Haziran 2020 09:02		 İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı
10 Haziran 2020 23:17
Silbehan Göleti doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor
10 Haziran 2020 22:55		 Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü
10 Haziran 2020 22:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:19 - Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için başvuran kişi konuştu17:11 - Sağlık çalışanı ailesine 'Koronayı aştım da geldim' afişi ile gitti17:05 - Eski bakan ve eşi koronavirüsünü yendi17:05 - Özelde çalışıp da Sağlık Bakanlığı'na yerleşenler için duyuru17:03 - FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar16:55 - TBMM'de toplam 10 kişide koronavirüs görüldü16:53 - Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti16:48 - Bakanlıktan 81 ile, 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'
16:43 - ABD'de virüslü 2 kuaför 140 müşteriye temas etti, virüs bulaşmadı16:37 - Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü16:34 - '83 milyon vatandaşımız, coğrafi bilgiye tek tıkla ulaşacak'16:28 - CHP, İnfaz Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu16:25 - AK Partili Çelik'ten Sultanahmet Camisi de müze olmalı önerisine tepki16:22 - Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi16:14 - Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 yaralı16:00 - Kaçacak delik arıyordu! 1 tonluk bombayla vuruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaziantep hayvanat bahçesi 2
sır 1
kararsız kalmak 3
üzük üzük üzmek 1
6 ay süren maç 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
Panik atak tedavi edilebilen bir sorundur 1
corona virüs vaka sayısı 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 3
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam