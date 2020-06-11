Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|11 Haziran 2020 16:37
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar."
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