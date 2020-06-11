1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 11 Haziran 2020 16:37
Yazdır
Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaçacak delik arıyordu! 1 tonluk bombayla vuruldu
11 Haziran 2020 16:00		 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek
11 Haziran 2020 15:35
ABD Konsolosluğu görevlisine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
11 Haziran 2020 14:24		 FETÖ'den gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker 3 kişi serbest
11 Haziran 2020 14:17
'Türkiye Gerçekleri' ve 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davalarına 'yetkisizlik' kararı
11 Haziran 2020 12:16		 FETÖ şüphelisi eski öğretmen gözaltına alındı
11 Haziran 2020 11:40
FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi
11 Haziran 2020 10:34		 Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar
11 Haziran 2020 10:05
Diyarbakır'daki FETÖ operasyonunda 6 askeri personel tutuklandı
11 Haziran 2020 09:42		 PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı
11 Haziran 2020 09:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:19 - Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için başvuran kişi konuştu17:11 - Sağlık çalışanı ailesine 'Koronayı aştım da geldim' afişi ile gitti17:05 - Eski bakan ve eşi koronavirüsünü yendi17:05 - Özelde çalışıp da Sağlık Bakanlığı'na yerleşenler için duyuru17:03 - FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar16:55 - TBMM'de toplam 10 kişide koronavirüs görüldü16:53 - Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
16:48 - Bakanlıktan 81 ile, 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'16:43 - ABD'de virüslü 2 kuaför 140 müşteriye temas etti, virüs bulaşmadı16:37 - Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü16:34 - '83 milyon vatandaşımız, coğrafi bilgiye tek tıkla ulaşacak'16:28 - CHP, İnfaz Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu16:25 - AK Partili Çelik'ten Sultanahmet Camisi de müze olmalı önerisine tepki16:22 - Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi16:14 - Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eldekilere kıymetsiz gibi davranmak 1
kıs kıs gülmek 1
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 3
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
damat bakan 3
eldiven 1
tamamlayıcı emeklilik sistemi 5
yağmur 1
dini konularda bunalıma girmek 1
haber spikeri edasıyla yazılan entryler 2
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam