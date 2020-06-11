1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlıktan 81 ile, 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Buna göre ülkeye giriş yapan Türk ve yabancı ülke vatandaşlarına sağlık kontrolü yapılacak.
 11 Haziran 2020 16:48
Yazdır
Bakanlıktan 81 ile, 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Buna göre ülkeye giriş yapan Türk ve yabancı ülke vatandaşlarına sağlık kontrolü yapılacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan, 'Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları' konulu genelge 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi. 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişi ile vatandaşların Türkiye'den çıkışı konularının değerlendirildiği belirtildi.

'TAMAMINA SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK'

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgi genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinesinde yönetilecektir. Ülkemize giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacaktır. Sağlık kontrolü sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz olarak PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir. Bu çerçevede ülkemize giriş-çıkışlar başta Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş-belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacaktır."

'VALİZLER HAZIRLANSIN'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurtdışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı. Hayırlı olsun. Valizler hazırlansın" ifadesini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özelde çalışıp da Sağlık Bakanlığı'na yerleşenler için duyuru
11 Haziran 2020 17:05		 TBMM'de toplam 10 kişide koronavirüs görüldü
11 Haziran 2020 16:55
EGM'den 'özel güvenlikçilere tek tip üniforma' açıklaması
11 Haziran 2020 15:28		 Çadır kentte maskesiz, sosyal mesafesiz karantina
11 Haziran 2020 14:07
Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle 3 ülkeye uçuşlar başladı
11 Haziran 2020 13:46		 Vaka sayıları artan Muş'ta maske zorunluluğu getirildi
11 Haziran 2020 13:40
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Haziran 2020 13:21		 81 ilde 'Huzurlu Sokak' Uygulaması: 935 kişi yakalandı
11 Haziran 2020 12:18
Yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı
11 Haziran 2020 12:05		 Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
11 Haziran 2020 11:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:19 - Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için başvuran kişi konuştu17:11 - Sağlık çalışanı ailesine 'Koronayı aştım da geldim' afişi ile gitti17:05 - Eski bakan ve eşi koronavirüsünü yendi17:05 - Özelde çalışıp da Sağlık Bakanlığı'na yerleşenler için duyuru17:03 - FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar16:55 - TBMM'de toplam 10 kişide koronavirüs görüldü16:53 - Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
16:48 - Bakanlıktan 81 ile, 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'16:43 - ABD'de virüslü 2 kuaför 140 müşteriye temas etti, virüs bulaşmadı16:37 - Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü16:34 - '83 milyon vatandaşımız, coğrafi bilgiye tek tıkla ulaşacak'16:28 - CHP, İnfaz Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu16:25 - AK Partili Çelik'ten Sultanahmet Camisi de müze olmalı önerisine tepki16:22 - Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi16:14 - Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eldiven 1
tamamlayıcı emeklilik sistemi 5
12.06.2020 fenerbahçe vs kayserispor maçı 1
Panik atak tedavi edilebilen bir sorundur 1
düğün salonu 2
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
iş kitlemek 4
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 1
hdp kapatılsın kampanyası 2
yağmur 1
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam