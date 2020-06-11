TBMM'de toplam 10 kişide koronavirüs görüldü
|11 Haziran 2020 16:55
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, "Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalar devam ediyor. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM'deki korona virüs vakası sayısını açıkladı. Erdoğmuş, korona virüs salgın sürecinde 9'u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Bu kişilerden 7'sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar. Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur" ifadelerini kullandı.
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