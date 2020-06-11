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Özelde çalışıp da Sağlık Bakanlığı'na yerleşenler için duyuru

2020/4 ve 2020/5 KPSS yerleştirmelerinde Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşip, özel sektörde çalışanların göreve başlamaları için duyuru yayımlandı.
 11 Haziran 2020 17:05
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Özelde çalışıp da Sağlık Bakanlığı'na yerleşenler için duyuru

KPSS-2020/4 ve KPSS-2020/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 27.03.2020 tarihli ve 1049 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Toplantısında, COVİD-19 salgını ile etkin mücadele edilebilmesi ve sağlık hizmetinin aksamasına mahal verilmemesi amacıyla kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden ayrılmaması kararı alınmış, bu karar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "COVİD-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları" konulu 27.03.2020 tarih ve E.1052 sayılı yazıları ile uygulamaya konulmuştu.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir çok tedbir kararı alınarak uygulamaya konulması ve bu kapsamda tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerin yeniden düzenlenmesi nedeniyle COVİD-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları konulu yazının yürürlükten kaldırıldığı ve bu kapsamda ayrılışları durdurulan sağlık personelinin 08.06.2020 tarihinden itibaren görevlerinden ayrılmasına izin verileceği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2020 tarihli ve E.1200 sayılı yazıları bildirilmiştir.

Bu çerçevede, KPSS-2020/4 ve KPSS-2020/5 sonucuna göre sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşenlerden, ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtilen usul ve esaslara göre süresi içinde başvuru yapan ancak kamuya veya özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında fiilen sağlık personeli olarak çalışmaları nedeniyle görevlerine başlatılamayanların, ilgili mevzuatında belirtilen atama şartlarını taşımaları kaydıyla göreve başlatılmaları Bakanlığımızca uygun görülmüş olup;

1- Bu kapsamda olanların, eski görev yerlerinden ayrılışlarını yaparak, en geç 14.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar yerleştikleri hizmet birimlerinde göreve başlamış olmaları,

2- KPSS-2020/4 ve KPSS-2020/5 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnaları taşımayanların göreve başlatılmamaları, bahse konu istisnalardan yararlanabilecek durumda olanların ise; son bir yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmediğini veya hizmet sözleşmesinin feshedilmediğini ilgili kurumun atamaya yetkili amirinden alınacak belge ile belgelendirmeleri,

3- Bu süreçte doğum, hastalık, karantina altına alınma veya uçuş yasağı bulunan bir ülkede bulunması sebebiyle göreve başlayamayacak olanların; durumlarını belgelendirmek suretiyle, 14.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar yerleştikleri hizmet birimlerine yazılı olarak bilgi vermeleri ve en geç mazeretlerinin bitimini takip eden üç iş günü içinde göreve başlamış olmaları,

gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.
Memurlar.Net - Özel

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