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Sağlık çalışanı ailesine 'Koronayı aştım da geldim' afişi ile gitti

Korona virüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis sağlık çalışanı, eşinin ve çocuğunun fotoğrafının olduğu afiş yaptırıp otomobiline asarak ailesine sürpriz yaptı.
 11 Haziran 2020 17:11
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Sağlık çalışanı ailesine 'Koronayı aştım da geldim' afişi ile gitti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde çalışan sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, korona virüs salgınından dolayı 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu'nu Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bıraktı.

4 aydır hastane acil servisinden çıkmayan Mahmutcan Müslümoğlu çalıştığı hastaneden ailesini görmek üzere izin alarak eşinin ve oğlunun fotoğrafını dev bir afiş yaptırarak otomobilinin üzerine yapıştırdı. Afişin üzerine "Koronayı aştım da geldim" ve "Sizi çok özledim" yazdıran sağlık çalışanı, otomobili ile evin önüne durarak ailesine sürpriz yaptı.

4 aydır ailesini göremediğini belirten sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, "Oğlumu bıraktığımda henüz 1 aylıktı. Korona virüsten dolayı hem kendimin hem de sevdiklerimin sağlığını tehlikeye atmamak için eşimi ve oğlumu ailemizin yanına bıraktım. İzin alarak eşime ve çocuğuma kavuştum. Gerçi sosyal mesafeyi ihlal etmemek için onlara sarılamadım ama ailemi görmek de güzel" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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