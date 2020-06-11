1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu." ifadesini kullandı.
 11 Haziran 2020 17:41
Yazdır
Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'83 milyon vatandaşımız, coğrafi bilgiye tek tıkla ulaşacak'
11 Haziran 2020 16:34		 CHP, İnfaz Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
11 Haziran 2020 16:28
AK Partili Çelik'ten Sultanahmet Camisi de müze olmalı önerisine tepki
11 Haziran 2020 16:25		 Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
11 Haziran 2020 15:42
Bakan Pakdemirli: İzinsiz hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi Meclis'te
11 Haziran 2020 12:51		 Bakan Çavuşoğlu: Ayasofya ulusal egemenlik konusu
11 Haziran 2020 11:43
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
11 Haziran 2020 11:00		 AK Parti'de Dijital Medya Takip Merkezi kuruldu
11 Haziran 2020 10:54
Dışişleri Bakanlığından Ayasofya ve Kariye açıklaması
11 Haziran 2020 10:48		 Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
11 Haziran 2020 09:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:18 - Sağlık çalışanının burnunu kırmışlardı! Karar verildi19:16 - ÖSYM'den nüfus müdürlükleri açıklaması19:14 - Ünlü şarkıcı trafik kazasında yaralandı19:10 - Memur-Sen'den sosyal mesafeli eylem kararı18:51 - İkinci el araçta kapora verirken sözleşme yapın uyarısı18:43 - Türkiye bir ülke hariç tüm sınır kapılarını açtı18:41 - 'Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı'18:32 - Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım18:20 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:16 - Virüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
18:11 - Rahatlığın bedeli ağır oluyor: Doğum gününde koronavirüs18:10 - Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar18:05 - Görenler şaşırıyor! Mahalleli sandalla açılarak dua ediyor17:56 - İstanbul'da yeni dönem bugün başladı: Doğa Devriyesi17:44 - AK Parti milletvekili adayı virüse yenik düştü17:41 - Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Bürokratların görevden alınma sonrasındaki mağduriyetleri gideriliyor
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cahille girme münakaşaya 3
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
valiler kararnamesi 1
ıslanmak 2
sinema ve tiyatroların 1 temmuz'da açılması 4
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
haber spikeri edasıyla yazılan entryler 2
bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam