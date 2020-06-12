Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!
|12 Haziran 2020 00:03
|Yazdır
Resmi Yazışma Yönetmeliği 10 Haziran 2020 tarihi itibariyle değiştirildi. Tam metin için tıklayınız.
Ancak, yönetmeliğin "Metin" başlıklı 16. maddesine, önceki yönetmelikte yer almayan bir ifade eklendi. Yönetmeliğin 16 ncı maddenin onikinci fıkrasına eklenen (ç) bendi şu şekildedir:
"ç) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi gereğince bakanlıklarla yapılan yazışmalarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından veya adına imzalanan yazılar "rica ederim." ibaresiyle bitirilir."
Önceki yönetmelikte yer almayan ve yeni yönetmelikte yer alan bu hüküm, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı veya adına yapılan ve Bakanlıklara yazılan yazılarda "rica ederim" ibaresi kullanılması öngörülmüştür. "Rica ederim" iafdesi memuriyet bağlamında çok önemli bir ibaredir. Bazen bürokraside, bu şekildeki bir yanlış kullanım dahi bakanlıklar arasında kavga nedeni olabilmektedir. Zira "rica ederim" ibaresi altlık-üstlük yaratmaktadır.
Maddenin on kinci fıkrasının (ç) bendinin gözden geçirilmesinin isabetli olacağı değerlendirilmektedir.
Devlet Memurlarının siyasi kimliği olan bakanların amiri mesabesinde görülmesi teamüllere uygun olmadığı düşünülmektedir. Anayasanın 106 ncı maddesiyle görev ve sorumlulukları belirlenen, "Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olan", yasama dokunulmazlığına sahip olan bakanların, en yüksek de olsa Devlet Memuruna bağlı intibası son derece hassas bir durumdur.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyanet, görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini 7 aydır açıklamıyor
11 Haziran 2020 11:05
|Bölge idare mahkemelerinin temyize kapalı kararları kamuoyuyla paylaşılmalı!
10 Haziran 2020 10:02
|8 Haziran öncesi kronik hastalık raporları geçerli mi?
10 Haziran 2020 00:05
|Kamu hizmetlerinin sunumuna dair yönetmelik güncellenmeli!
09 Haziran 2020 13:05
|Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
08 Haziran 2020 00:03
|Öğretmenlerden eTwinning projesi ve sanal sergi
08 Haziran 2020 00:01
|İdari izin sebebiyle kullanılmayan mazeret izinleri daha sonra verilir mi?
06 Haziran 2020 10:00
|Anayasa Mahkemesi akademisyen alımındaki 'ek koşulları' görüşecek
05 Haziran 2020 15:38
|Aile Hekimleri: Kronik hasta yazısında icd tanı kodları yok
04 Haziran 2020 17:16
|6 kurum idari izin genelgesi dışına çıkarıldı
04 Haziran 2020 16:56