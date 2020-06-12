Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!

Resmi Yazışma Yönetmeliği 10 Haziran 2020 tarihi itibariyle değiştirildi. Tam metin için tıklayınız.

Ancak, yönetmeliğin "Metin" başlıklı 16. maddesine, önceki yönetmelikte yer almayan bir ifade eklendi. Yönetmeliğin 16 ncı maddenin onikinci fıkrasına eklenen (ç) bendi şu şekildedir:

"ç) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi gereğince bakanlıklarla yapılan yazışmalarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından veya adına imzalanan yazılar "rica ederim." ibaresiyle bitirilir."

Önceki yönetmelikte yer almayan ve yeni yönetmelikte yer alan bu hüküm, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı veya adına yapılan ve Bakanlıklara yazılan yazılarda "rica ederim" ibaresi kullanılması öngörülmüştür. "Rica ederim" iafdesi memuriyet bağlamında çok önemli bir ibaredir. Bazen bürokraside, bu şekildeki bir yanlış kullanım dahi bakanlıklar arasında kavga nedeni olabilmektedir. Zira "rica ederim" ibaresi altlık-üstlük yaratmaktadır.

Maddenin on kinci fıkrasının (ç) bendinin gözden geçirilmesinin isabetli olacağı değerlendirilmektedir.