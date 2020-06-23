Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez

Resmi yazışma yönetmeliği, 10 Haziran 2020 tarihi itibariyle değişti. Ancak değişmiş olsa da, kamu kurumlarının vatandaşı muhatap alırken kullandığı ifadelerde, eski alışkanlıklar devam etmektedir.

Resmi yazışma yönetmeliğinin hem önceki değişikliğinde hem de 10 Haziran 2020 tarihli yeni düzenlemede şu hüküm yer almaktadır:

"Muhatabı gerçek kişi olan yazışmalar "Saygılarımla.", "İyi dileklerimle." veya "Bilgilerinize sunulur." ibareleriyle bitirilebilir"

Yönetmeliğin bu çok açık düzenlemesine rağmen, kamu kurumları hala vatandaşı alt-üstlük ilişkisi çerçevesinde değerlendirmekte ve "rica ederim/z" ifadelerini kullanmaktadır.

Zihniyet değişikliğinin oturabilmesi ve yerleşebilmesi için, kamu kurumlarının, gerçek kişileri muhatap alırken "rica ederim" ifadesi yerine Yönetmelikte yazdığı şekliyle "Saygılarımla.", "İyi dileklerimle." veya "Bilgilerinize sunulur." ifadelerini kullanması gerekmektedir.