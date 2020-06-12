MEB Yönetici Görevlendirmede İl Dışı ve Takvim Sorunu

Daha önce ilk defa yönetici görevlendirmede kullanılan sözlü sınavın anlamsızlığını gerekçeleri ile ele almıştık.

Temel dayanağımız bakan Selçuk'un sözlü sınavlarda, yazılı sınavda alınan puana eş değer puan verilmesi talimatı idi.

Bu yıl yapılacak ilk defa yönetici görevlendirme takvimini;

- 22 Haziran 2020 sürecin başlaması,

- 11 Ağustos 2020 ise sözlü sınav süreçleri tamamlanıp görevlendirmeye esas puanların belirlenmesi,

- 17-21 Ağustos tercihlerin alınması,

- 17-24 Ağustos tercihlerin onaylanması

Şeklinde özetleyebiliriz. Takvim için tıklayınız.

- Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci atamaların yapılacağı 12 Ağustos 2020'de sona eriyor.

- Özür grubu başvuruları ise 12 Ağustos 2020'de başlayıp 25 Ağustos 2020'de atamalarla sona eriyor.

Yer değiştirme takvimi için tıklayınız.

Bu durumda iller arasında isteğe bağlı ya da özür grubunda yer değiştirecek yönetici adayları mağdur olacaklar.

Mağduriyeti gidermek mümkün.

Bunun için;

- Takvimde ve

- Yönetmelikte bir küçük revizyon yapılması gerekiyor.

Takvimde yapılacak revizyon yönetici görevlendirme tercihlerini özür grubu atamalarından sonraya uzatmak şeklinde olması gerekirken,

Yönetmelikte yapılacak revizyon ise "bulunduğu ilde sözlü sınava giren öğretmenin aldığı puanı yer değiştirmek suretiyle atanacağı ilde kullanabilmesi" şeklinde olması gerekiyor.

Sözlü sınavlarda yazılı sınav ile eş değer puan verilmesinin matematiksel karşılığı yazılı sınav puanı ile görevlendirme yapmaktır aslında.

Öyle ise yönetmelik ve takvim gerekçesiyle yüksek puanlı bir öğretmenin başka ile yer değiştirmesi nedeniyle yönetici olamaması mantıklı durmamaktadır.

Kaldı ki aynı yönetici adayı yazılı sınav puanını bir yıl sonra kullanabilecektir. Yani bu puanla bir yıl sonra atanma şansı olacak bir öğretmenin yöneticiliğini bir yıl ertelemek de mantıklı durmamaktadır.

Bu nedenlerle MEB'in kısa bir revizyon yaparak sorunu çözmesi mümkündür. Burada genel anlamda bir hak kaybı da olmayacaktır. Bir ilde bu şekilde yer değiştirecek yönetici adayı sayısı çok fazla olmayacağı gibi sözlü sınava çağrılan aday sayısı boş kadronun üç katı olduğundan düşük puanlı öğretmenleri neredeyse hiç etkilemeyecektir.

MEB'in bu çözüm yolunu seçmesi halinde yaz döneminde (duyuru sonrasında) boşalacak kadroları da tercih döneminde kullanması halinde, başka bir ilden öğretmen olarak gelen yönetici adayı nedeniyle az bir puanla yönetici olmayı kaçıracak öğretmenlere de imkan tanımış olacaktır.

Aksi halde sınav kazanmış yönetici adayına;

- Ya başka bir ile öğretmen olarak git ya da( garanti olmasa da) bu ilde yönetici ol,

- Ya ailen ya yöneticilik (özür grubuna tabi olanlar için),

Denilmiş olacaktır.

Maksut BALMUK