Uzman unvanıyla denetim yapan tek bir unvan kaldı

MUHASEBAT ESKİ KONTROLÖRLERİ (DENETİMLE YETKİLİ HAZİNE VE MALİYE UZMANLARI) KİMDİR?

Muhasebat Eski Kontrolörleri (Denetimle Yetkili Hazine ve Maliye Uzmanları) 80 yıldır Maliye Bakanlığında denetim, teftiş, soruşturma, inceleme, mali analiz ve eğitim konularında görev alan köklü bir denetim birimidir. Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip, üç yıllık stajyer kontrolörlük döneminden sonra yapılan, mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar Muhasebat Kontrolörü olarak atanmışlardır.

Tüm Muhasebat Kontrolörleri üniversite mezunu olup, bugüne kadar meslektaşlarımızın 30'u yurt dışı yüksek lisans, 22'si yurt içi yüksek lisans, 8'i doktora yapmış, 2'si profesör unvanını almıştır. Muhasebat Kontrolörleri asli görevleri dışında bilgi birikimi ve tecrübelerini Danıştay, Sayıştay ve üst kurul üyesi, kurum başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olarak kamunun hizmetine sunmaktadır. Diğer taraftan Sayıştay Savcılarının tamamı Muhasebat Eski Kontrolörü kökenlidir. 2020 yılı itibariyle Denetim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı'nda 105 Muhasebat Eski Kontrolörü (Denetimle Yetkili Hazine ve Maliye Uzmanı) görev yapmaktadır.

MUHASEBAT ESKİ KONTROLÖRLERİNİN (DENETİMLE YETKİLİ HAZİNE VE MALİYE UZMANLARI) GÖREVLERİ

. Genel bütçeli idareler ve döner sermaye saymanlıklarının; vezne, muhasebe ve harcama denetimini,

. Mahalli idareler, özel bütçeli idareler, kamu sosyal tesislerinin muhasebe denetimi ve mali tablo analizini,

. Kamu payı ödeyen kurumlarda (Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Jokey Kulübü, Milli Piyango İdaresi, Şoförler Federasyonu vb.) kamu payının mevzuata uygunluğunun denetimini,

. Kalkınma Ajanslarının finansal açıdan izlenmesini,

. Bilirkişilik ve soruşturma görevlerini, mali konulardaki eğitim ve rehberlik faaliyetlerini,

. Yurt dışı konsolosluklarının tahsilatlarının denetimini,

. Genel yönetim sektöründeki kurumların muhasebe sistemlerinin, mali istatistik ve raporlarının uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi faaliyetini yürütmektedirler.

SORUN NEDİR?

Muhasebat Kontrolörleri 2011 yılına kadar, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Milli Emlak Kontrolörleri ile beraber "Merkezi Denetim Elemanı" olarak aynı statüde görev yapmaktayken, 2011 yılında vergi inceleme yetkisine haiz olan Merkezi Denetim Elemanları (Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri) ile taşrada görev yapan Vergi Denetmenleri, Maliye Bakanı'na bağlı "Vergi Müfettişi" kadrosuna atanmıştır.

659 Sayılı KHK ile Merkezi Denetim Elemanlarından Milli Emlak Kontrolörleri ve Muhasebat Kontrolörleri Daire Başkanına bağlı idari kadro olan "Maliye Uzmanı" unvanına atanırken, taşrada Milli Emlak Denetmenleri ile Muhasebe Denetmenleri de "Defterdarlık Uzmanı" unvanına atanarak tenzil-i rütbeye uğratılmıştır.

2018 yılında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığının birleşmesi nedeniyle "Maliye Uzmanı" unvanıyla görev yapan Muhasebat Eski Kontrolörleri "Hazine ve Maliye Uzmanı" unvanını almışken, aynı kararname ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanması sebebiyle "Maliye Uzmanı" unvanıyla görev yapmakta olan Eski Milli Emlak Kontrolörleri "Çevre ve Şehircilik Uzmanı" unvanı almışlardır. Aynı genel müdürlüğün taşra personeli olan defterdarlık uzmanları (eski milli emlak denetmenleri) ise "Milli Emlak Uzmanı" olarak atanmışlardır. Son olarak 10.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 64 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Çevre ve Şehircilik Uzmanı" kadrolarında bulunan Eski Milli Emlak Kontrolörleri "Çevre ve Şehircilik Müfettişliği" kadrosuna, "Milli Emlak Uzmanlığı" kadrolarında bulunan Eski Milli Emlak Denetmenleri ise yeniden "Milli Emlak Denetmenliği" kadrosuna atanmışlardır.

Yani Türkiye'de 10.06.2020 tarihi itibariyle uzman unvanı ile denetim faaliyeti yürüten tek birim olarak Hazine ve Maliye Uzmanları (Eski Muhasebat Kontrolörleri) kalmış olup, Eski Muhasebat ve Eski Muhasebe Denetmenleri dışında 2011 yılında yapılan düzenlemelerle Uzman kadrolarına atanan tüm denetim birimleri son yapılan düzenlemeler ile eski unvanlarına kavuşmuştur.

TALEP VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Denetime Yetkili Hazine ve Maliye Uzmanları (Eski Muhasebat Kontrolörleri) ile taşrada görev yapan Defterdarlık Uzmanlarının (Eski Muhasebe Denetmenleri) diğer bütün denetim birimlerinde olduğu gibi tekrar denetim fonksiyonunu açıkça ifade edebilecek bir UNVANA geçirilmesine ilişkin yasal düzenlemenin yapılması yerinde olacaktır. Bu bağlamda;

Denetime Yetkili Hazine ve Maliye Uzmanlarının (Eski Muhasebat Kontrolörlerinin) Hazine ve Maliye Bakanlığında mevcut denetim birimlerinden Teftiş Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Vergi Denetim Kurulu kadrolarına, Defterdarlık Uzmanlarının (Eski Muhasebe Denetmenlerinin) ise taşrada ihdas edilecek "Muhasebe Denetmeni" kadrolarına atanmaları hususunu takdirlerinize arz ederiz.