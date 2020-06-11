Memur-Sen'den sosyal mesafeli eylem kararı

Memur-Sen işten çıkarılan 5393'e tabi sözleşmelilerin işe iadesi, sözleşmelilerin güvencesi, hakları ve talepleri için 468 sözleşmeli memuru işten atarak rekor kıran CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapacak.

Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle;

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nin ardından partisi değişen belediyelerde bugüne dek 1400'den fazla sözleşmeli memurun işine gerekçesiz olarak son verildi. Memur-Sen konuyu pek çok belediye önünde protesto etti. Covid-19 süreciyle beraber senndikal baskı, sürgün ve işten çıkarmalar gibi mağduriyetleri Memur-Sen televizyon ve sosyal medya platformlarında gündeme taşımaya devam etti. Memur-Sen işten çıkarılan 5393'e tabi sözleşmelilerin işe iadesi, sözleşmelilerin güvencesi, hakları ve talepleri için 468 sözleşmeli memuru işten atarak rekor kıran CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapacak.

Adana İstasyon Meydanında 2 binden fazla kişinin katılımıyla önlemleri alınmış sosyal mesafeli eylem için Memur-Sen hazırlıklarını tamamlamış Adana Valiliğine bilgi verilmiştir. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Twitter hesabından sosyal mesafeli eylem kuralları ve yapılan hazırlıklara ilgili paylaşımda bulundu. İstasyon Meydanındaki eylemden sonra sınırlı sayıda kişiyle beraber Belediyenin önüne çelenk konulacağı bilgisini aldık. Bem-bir-Sen Genel Başkanı Levent uslu 3 gün önce "Adanadan zulme karşı çıkmaya, mücadelemizi haykırmaya varmısınız?" paylaşımıyla eylem yapacaklarının sinyalini vermişti.

Cumartesi Günü Adana İstasyon Meydanında yoğun bir katılımla yapılması planlanan eyleme Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu katılacaktır.