Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ünlü şarkıcı trafik kazasında yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.
|11 Haziran 2020 19:14
|Yazdır
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.
Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BFB 859 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada kavşaktan dönen hafif ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni olduğu öğrenildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı
11 Haziran 2020 20:00
|FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar
11 Haziran 2020 17:03
|Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
11 Haziran 2020 16:53
|Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
11 Haziran 2020 16:14
|Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı
11 Haziran 2020 15:39
|Doktor ile bölüm başkanı arasında mobbing kavgası
11 Haziran 2020 15:08
|Freni boşalan kamyon, kırmızıda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
11 Haziran 2020 15:02
|Sağlıkçının burnunu kıran zanlı: Ben vurmadım, o bana yumruk attı
11 Haziran 2020 12:47
|Cinayeti öğretmen sevgilinin vicdan azabı çözdü
11 Haziran 2020 09:16
|Suçlulara sahte evrak düzenleyen şüpheli tutuklandı
11 Haziran 2020 09:14