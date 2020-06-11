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ÖSYM'den nüfus müdürlükleri açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) , 14 Haziran Pazar günü yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) girecek adaylar için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerini açıkladı.
 11 Haziran 2020 19:16
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ÖSYM'den nüfus müdürlükleri açıklaması

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2020-MSÜ'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanların, sınav yapılacak merkezlerde ilan edilen il ve ilçe müdürlüklerine başvurabileceği belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 14 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu 'geçici kimlik belgesi' düzenlenecektir" denildi.

Başkanlık açıklamasında ayrıca, sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adayların nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceğine dikkat çekildi. Adayların, nüfus müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgeleri ile sınava girebileceklerinin vurgulandığı açıklamada, "Geçici kimlik belgesi dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir" bilgisi paylaşıldı.

DHA
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