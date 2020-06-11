Şehit Kaymakamın babası: Cezayı yetersiz buluyorum
|11 Haziran 2020 19:22
|Yazdır
10 Kasım 2016'da Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makamına konulan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün davasında sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl ceza ile Fikret Deniz'e verilen 5 yıllık ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Şehit Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, verilen cezanın az olduğunu söyledi.
Oğlunun makamında şehit edildiğini belirten Asım Safitürk, "Yargıtay'ın onayladığı cezayı adil bulmuyorum. Ben hukuksuzluğu Mardin'de buluyorum. Edindiğimiz bulgulara göre hukuk yerini bulmamıştır.
15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir'in katilleri olan 5 kişiye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verilirken, benim çocuğum bir ilçede elinde silah yokken ve devleti temsil ederken makamında şehit edildi. Benim çocuğum böyle katledildi. Yetersiz buluyorum ben bu cezayı" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ünlü TRT spikeri kanser sebebiyle hayatını kaybetti
11 Haziran 2020 20:04
|Koronayı yenen trafik polisinden 3. kez immün plazma bağışı
11 Haziran 2020 19:48
|Eşinin yadigarı otomobil en değerli varlığı oldu
11 Haziran 2020 19:45
|'Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı'
11 Haziran 2020 18:41
|Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım
11 Haziran 2020 18:32
|AK Parti milletvekili adayı virüse yenik düştü
11 Haziran 2020 17:44
|Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için başvuran kişi konuştu
11 Haziran 2020 17:19
|Eski bakan ve eşi koronavirüsünü yendi
11 Haziran 2020 17:05
|Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
11 Haziran 2020 14:42
|20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı
11 Haziran 2020 14:33