1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Kaymakamın babası: Cezayı yetersiz buluyorum

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezayı az bulduğunu söyledi.
 11 Haziran 2020 19:22
Yazdır
Şehit Kaymakamın babası: Cezayı yetersiz buluyorum

10 Kasım 2016'da Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makamına konulan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün davasında sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl ceza ile Fikret Deniz'e verilen 5 yıllık ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, verilen cezanın az olduğunu söyledi.

Oğlunun makamında şehit edildiğini belirten Asım Safitürk, "Yargıtay'ın onayladığı cezayı adil bulmuyorum. Ben hukuksuzluğu Mardin'de buluyorum. Edindiğimiz bulgulara göre hukuk yerini bulmamıştır.

15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir'in katilleri olan 5 kişiye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verilirken, benim çocuğum bir ilçede elinde silah yokken ve devleti temsil ederken makamında şehit edildi. Benim çocuğum böyle katledildi. Yetersiz buluyorum ben bu cezayı" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü TRT spikeri kanser sebebiyle hayatını kaybetti
11 Haziran 2020 20:04		 Koronayı yenen trafik polisinden 3. kez immün plazma bağışı
11 Haziran 2020 19:48
Eşinin yadigarı otomobil en değerli varlığı oldu
11 Haziran 2020 19:45		 'Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı'
11 Haziran 2020 18:41
Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım
11 Haziran 2020 18:32		 AK Parti milletvekili adayı virüse yenik düştü
11 Haziran 2020 17:44
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için başvuran kişi konuştu
11 Haziran 2020 17:19		 Eski bakan ve eşi koronavirüsünü yendi
11 Haziran 2020 17:05
Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
11 Haziran 2020 14:42		 20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı
11 Haziran 2020 14:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:01 - Ankara'yı sağanak vurdu! Çok sayıda araç suya gömüldü20:44 - Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı20:38 - İETT Genel Müdürlüğü'ne atama20:36 - İtirafçı şüpheliler, FETÖ'nün TSK'ye sızma taktiklerini anlattı20:24 - Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti20:23 - Bürge'nin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu20:22 - FETÖ'den gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı20:11 - Akıncı Üssü davasında ara karar: 2 eski asker tahliye edildi20:09 - Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı20:04 - Ünlü TRT spikeri kanser sebebiyle hayatını kaybetti
20:01 - 'Uluslarası Dini Özgürlükler' raporunda FETÖ yer almadı20:00 - İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı19:54 - Yunan gazeteci, İmamoğlu'na sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?19:48 - Koronayı yenen trafik polisinden 3. kez immün plazma bağışı19:45 - Eşinin yadigarı otomobil en değerli varlığı oldu19:42 - Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak Afganistan'a ulaştı19:38 - Şehit 3 polis ile 16 kişinin kanı yerde kalmadı19:33 - Ankara ve 6 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damat bakan 3
6 ay süren maç 1
aybüke yalçın 2
sinema ve tiyatroların 1 temmuz'da açılması 4
gaziantep hayvanat bahçesi 2
Berber salonundaki gizemli abiler 1
işsizlik oranı 4
dini konularda bunalıma girmek 1
kararsız kalmak 3
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 1
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam