Gazeteci İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi
"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.
|11 Haziran 2020 19:24
|Yazdır
"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Akıncı Üssü davasında ara karar: 2 eski asker tahliye edildi
11 Haziran 2020 20:11
|Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı
11 Haziran 2020 20:09
|Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
09 Haziran 2020 22:21
|Erdoğan'a hakaret eden meclis üyesine hapis cezası istemi
08 Haziran 2020 23:26
|Ankara Barosu'ndan 11 yöneticinin yazılı savunmaları istendi
08 Haziran 2020 18:38
|Dükel ve Yıldız'ın telefonlarından Suriye ve Libya'daki operasyonlar çıktı
08 Haziran 2020 16:50
|Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan banka memuruna hapis istemi
08 Haziran 2020 15:38
|7 kişiyi yaralayan emekli polis adliyeye sevk edildi
07 Haziran 2020 16:46
|Çapraz ateş cinayetinde polis ve kuzeni için müebbet talebi
07 Haziran 2020 14:31
|Merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
07 Haziran 2020 10:57