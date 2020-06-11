Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak Afganistan'a ulaştı
|11 Haziran 2020 19:42
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Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla Afganistan'a gönderdiği tıbbi yardım malzemesini taşıyan askeri nakliye uçağı başkent Kabil'e ulaştı
Tıbbi yardımı karşılamak ve Afgan makamlarına teslim edilmek üzere Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında düzenlenen törene, Afganistan Sağlık Bakanı Ahmad Cevad Osmani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Muhammed Şakir Karger ve yetkililer katıldı.
Teslim töreninde konuşan Sağlık Bakanı Osmani, Türkiye'nin Afganistan'a gönderdiği tıbbi malzemeyi teslim almaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.
Bakanlığı adına tıbbi yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Osmani, bu yardımların ihtiyacı olan bölgelere eşit bir şekilde dağıtılacağını belirtti.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da gücünü tarihten alan Türk-Afgan dostluğu ve kardeşliğinin son somut bir göstergesi olarak Türk halkının kalbinden gelen bu yardımın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Afgan makamlarına teslim edildiğini kaydetti.
Türkiye olarak Afganistan'a şu ana kadar her türlü yardımı yaptıklarını dile getiren Ertuğrul, bundan sonra da yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardımların içerisinde 10'ar ventilatör, oksijen regülatörü, defibrilatör, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 30 bin Kovid-19 RT-q PCR tanı tespit kiti, 25 bin N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı bulunuyor.
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