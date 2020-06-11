Yunan gazeteci, İmamoğlu'na sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
|11 Haziran 2020 19:54
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katıldı.
AYASOFYA SORUSUNU YÖNELTTİ
İmamoğlu'na katıldığı panelde, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Ayasofya'nın ibadete açılması konusu hakkındaki görüşleri soruldu. Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na "Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.
"SİYASET MALZEMESİ OLARAK KULLANILMAMASI GEREKİYOR"
İmamoğlu, kendisine yöneltilen bu soruya "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" sözleriyle yanıt verdi.
AK PARTİ RET OYU VERMİŞTİ
Öte yandan, İYİ Parti'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili grup önerisi AK Parti tarafından reddedilmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Mehmet Muş, verdikleri ret oyuyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
11 Haziran 2020 20:24
|Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak Afganistan'a ulaştı
11 Haziran 2020 19:42
|TSK, Libya'da Hafter'in tuzakladığı patlayıcıları temizliyor
11 Haziran 2020 19:31
|Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu
11 Haziran 2020 17:41
|'83 milyon vatandaşımız, coğrafi bilgiye tek tıkla ulaşacak'
11 Haziran 2020 16:34
|CHP, İnfaz Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
11 Haziran 2020 16:28
|AK Partili Çelik'ten Sultanahmet Camisi de müze olmalı önerisine tepki
11 Haziran 2020 16:25
|Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
11 Haziran 2020 15:42
|Bakan Pakdemirli: İzinsiz hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi Meclis'te
11 Haziran 2020 12:51
|Bakan Çavuşoğlu: Ayasofya ulusal egemenlik konusu
11 Haziran 2020 11:43