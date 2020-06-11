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İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı

Maçka Parkı'nda bir sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle yaralandı.
 11 Haziran 2020 20:00
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İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı

Maçka Parkı'nda bir sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi doktor arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı parka geldikten bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartıştığı şahıs daha sonra elinde içki şişesiyle Dönmez'in yanına geldi ve kırdığı şişeyle ona saldırdı. Dönmez, başına ve boğazına aldığı cam darbeleri sonucu kanlar içerisinde kaldı. Süleyman Dönmez'in kendisi gibi sağlık çalışanı olan doktor arkadaşları panik içerisinde imdat çığlıkları atmaya başladı. Vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden kaçtı. Dönmez'in doktor arkadaşları yanına gelerek ilk müdahaleyi yaparken, vatandaşlar da durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan yaralıyı vakit kaybetmeden ambulansa taşıyarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

"Her şey iki dakikada yaşandı, elinde şişe vardı müdahale edemedik"

Olayı bire bir gördüğünü söyleyen Aykut Fırtına isimli vatandaş, "Arkadaşların ikisi de alkollüydü sanırım. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Biri içki şişesini kırıp, diğer arkadaşı boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan kişi bir hayli kan kaybetti. Buradaki kadınlar da yaralanan kişinin arkadaşlarıymış. Her şey iki dakikada yaşandı. Olayın ardından yaralı arkadaş yerde kaldı, diğer şahıs da kaçıp gitti. Biz de müdahale edemedik çünkü elinde içki şişesi vardı" dedi.

Başına ve boğazına aldığı cam darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı Süleyman Dönmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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