Ünlü TRT spikeri kanser sebebiyle hayatını kaybetti
TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
|11 Haziran 2020 20:04
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TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Medyaradar'ın ulaştığı bilgilere göre: Adıyaman, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti.
KARŞIYAKA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Esra Adıyaman Aslan'ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman'ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.
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