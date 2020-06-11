1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı

Beşiktaş'ta eski kız arkadaşına şiddet uygulayıp gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında yine genç hemşirenin önünü kesip bıçaklayan zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olaya ilişkin hazırlanan 2 ayrı iddianamede sanığın 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
 11 Haziran 2020 20:09
Yazdır
Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı

Beşiktaş'ta eski kız arkadaşına şiddet uygulayıp gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında yine genç hemşirenin önünü kesip bıçaklayan zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olaya ilişkin hazırlanan 2 ayrı iddianamede sanığın 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan 2 gün sonra yine hemşire olan eski sevgilisi Ceylan G.'nin önünü kesip bıçakla saldıran Nazir İ. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlandı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca 6 Haziran'daki ilk olayla ilgili hazırlanan iddianamede şüpheli Nazir İ.'nin 'kasten yaralama' 'geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Serbest kaldıktan 2 gün sonra genç hemşireyi bıçakla yaralayan Nazir İ.'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirse zanlı Nazir İ. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nazir İ.'nin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" sözleriyle tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise olaya ilişkin, "Tutuklandı. Şu anda içeride" demişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı Üssü davasında ara karar: 2 eski asker tahliye edildi
11 Haziran 2020 20:11		 Gazeteci İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi
11 Haziran 2020 19:24
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
09 Haziran 2020 22:21		 Erdoğan'a hakaret eden meclis üyesine hapis cezası istemi
08 Haziran 2020 23:26
Ankara Barosu'ndan 11 yöneticinin yazılı savunmaları istendi
08 Haziran 2020 18:38		 Dükel ve Yıldız'ın telefonlarından Suriye ve Libya'daki operasyonlar çıktı
08 Haziran 2020 16:50
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan banka memuruna hapis istemi
08 Haziran 2020 15:38		 7 kişiyi yaralayan emekli polis adliyeye sevk edildi
07 Haziran 2020 16:46
Çapraz ateş cinayetinde polis ve kuzeni için müebbet talebi
07 Haziran 2020 14:31		 Merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
07 Haziran 2020 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:01 - Ankara'yı sağanak vurdu! Çok sayıda araç suya gömüldü20:44 - Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı20:38 - İETT Genel Müdürlüğü'ne atama20:36 - İtirafçı şüpheliler, FETÖ'nün TSK'ye sızma taktiklerini anlattı20:24 - Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti20:23 - Bürge'nin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu20:22 - FETÖ'den gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı20:11 - Akıncı Üssü davasında ara karar: 2 eski asker tahliye edildi20:09 - Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı20:04 - Ünlü TRT spikeri kanser sebebiyle hayatını kaybetti
20:01 - 'Uluslarası Dini Özgürlükler' raporunda FETÖ yer almadı20:00 - İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı19:54 - Yunan gazeteci, İmamoğlu'na sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?19:48 - Koronayı yenen trafik polisinden 3. kez immün plazma bağışı19:45 - Eşinin yadigarı otomobil en değerli varlığı oldu19:42 - Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak Afganistan'a ulaştı19:38 - Şehit 3 polis ile 16 kişinin kanı yerde kalmadı19:33 - Ankara ve 6 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damat bakan 3
cahille girme münakaşaya 3
hdp kapatılsın kampanyası 2
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 3
Berber salonundaki gizemli abiler 1
Panik atak tedavi edilebilen bir sorundur 1
ıslanmak 2
sevgi ile bakmak 1
üzük üzük üzmek 1
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam