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Ankara'yı sağanak vurdu! Çok sayıda araç suya gömüldü

Ankara'yı sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı çok sayıda araç suya gömüldü
 11 Haziran 2020 21:01
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Ankara'yı sağanak vurdu! Çok sayıda araç suya gömüldü

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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