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Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'dış hat uçuşları'yla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakanlık olarak dış hat uçuşların açılması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilerek, "Risk taşımayan ülkelerle uçuşların başlatılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir" denildi.
 11 Haziran 2020 21:03
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'dış hat uçuşları'yla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Covid-19 normalleşme süreci kapsamında Cumhurbaşkanlığınca alınan karar doğrultusunda uluslararası uçuş yasağının kaldırıldığı bildirilerek, "İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 11 Haziran 2020 tarihli genelgesi kapsamında Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş-çıkışlarını düzenleyen genelgelerin İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.

Yurtdışından gelen gelen yolcuların tamamına sağlık kontrolü yapılacağı ve semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde ücretsiz olarak PCR testi uygulanacağı belirtilerek, "Yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak dış hat uçuşların açılması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışmalar yürütülmekte olup, risk taşımayan ülkelere uçuşların başlatılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir" ifadesi yer aldı.

'10 ÜLKE İLE MUTABAKAT SAĞLANDI'

Açıklamada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün diğer ülkelerle yaptığı resmi yazışma ve görüşmeleri çerçevesinde şu ana kadar 10 ülke ile uçuşların başlatılması konusunda mutabakat sağlandığı vurgulanarak, "Haziran ayı itibarıyla Katar, Ukrayna, Çin, Kazakistan, Sırbistan ve Arnavutluk ile Temmuz ayında ise KKTC, Özbekistan, Bahreyn, İtalya ile uçuşların başlaması öngörülmektedir" denildi.

'DIŞ HAT UÇUŞLARI KADEMELİ AÇILACAK'

Dış hat uçuşların, ülkeler arasındaki uçuş noktaları ve sefer sayıları hakkında yürütülen müzakereler sonucunda mutabakat sağlanan ikili havacılık anlaşmaları çerçevesinde düzenlendiği ifade edilerek, "Covid-19 sonrası normalleşme adımları her ülkede farklı zamanlarda gerçekleşmekte olduğundan, ikili havacılık anlaşması olan ülkelere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından dış hat uçuşların düzenlenmesi için resmi yazı yazılmıştır. Salgının yayılmasına karşı havaalanlarımızda gerekli tüm önlemlerin alındığı ve sertifikalandırıldığını da bildirdiğimiz resmi yazışmalar ile uçuş düzenleme talebimiz iletilmiştir. Bu çerçevede gelen olumlu görüşler doğrultusunda dış hat uçuşları kademeli olarak açılacaktır." bilgisi yer aldı.

'TÜM TEDBİRLER ALINDI'

Havayolu taşımacılığının bir an önce normale dönmesi için gerekli tüm adımların adıldığı kaydedilerek, "Havacılığın küresel bir faaliyet olması nedeniyle dış hat uçuşların açılması pandemi tedbirlerinin tüm ülkeler bazında ne kadar hızlı hayata geçirildiği ile doğrudan bağlantılıdır. Türkiye gerekli yasal düzenlemeleri içerecek şekilde bu tedbirleri en hızlı hayata geçiren ülkelerin başında gelmektedir. Umut ediyoruz ki sivil havacılığımız uluslararası uçuşların açılması ile tekrar Covid-19 pandemisi öncesindeki rakamlara ulaşacaktır" denildi.
DHA
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